Ilha do Fogo: Edifício privado onde funcionavam a comissão instaladora e a Câmara Municipal vai ser adaptado para espaço de cidadão

São Filipe, 12 Abr (Inforpress) – O edifício privado onde durante vários anos funcionou a Comissão Instaladora e depois a Câmara Municipal de Santa Catarina do Fogo vai ser adaptado para acolher o espaço de cidadão deste município com várias valências.

O Ministério das Infra-estruturas promove esta quinta-feira uma visita de potenciais empreiteiros e empresas ao espaço para se inteirarem das adaptações e daquilo que se pretende, visando numa fase posterior a selecção de empresas para execução das obras para o funcionamento do espaço cidadão de Santa Catarina do Fogo.

Segundo uma fonte da edilidade de Santa Catarina, a ideia é ter no mesmo espaço um conjunto de serviços, prevendo-se por isso a criação de balcões para Casa do Cidadão, Instituto Nacional de Providencia Social (INPS), Garantia/Telecom/pro-empresa, Electra, Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), incluindo uma área para instalação de um quiosque, além de outras instituições.

Apesar de Santa Catarina ter ascendido à categoria de município desde 2005, altura em que começou a funcionar a Comissão Instaladora, ainda não dispõe de alguns serviços básicos, como a repartição de finanças, agências de bancos, INPS, farmácia, sendo que a população continua a depender da Cidade de São Filipe.

Recentemente, foram criadas a delegação do Ministério da Educação e a Conservatória dos Registos e a edilidade está a incentivar as instituições financeiras a abrir agências ou representação na cidade de Cova Figueira, sede do município.

O espaço cidadão com balcões para um conjunto de serviços localizar-se-á entre o centro da cidade e o edifício de Paços do Concelho de Santa Catarina.

JR/JMV

Inforpress/Fim