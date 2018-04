Ilha do Fogo: Dois casos suspeitos de fogo posto em duas oficinas provocam avultados prejuízos

São Filipe, 14 Abr (Inforpress) – Dois incêndios, supostamente originados por fogo posto em duas oficinas, uma de carpintaria e outra de mecânica e estufa, ocorridos na manhã deste sábado, na cidade de São Filipe, provocaram centenas de contos em prejuízos.

O incêndio na oficina de mecânica auto e de estufa, situada no largo de Cruz dos Passos e que provocou mais danos materiais, foi supostamente provocado por uma jovem que depois de se desentender com o ex-namorado, que dormia no espaço, acabou por atear o fogo no espaço.

A jovem do bairro de Beltches foi detida pela Policia Nacional (PN) momentos depois e segundo informações da Policia devia ser apresentado às autoridades judiciais ainda no decurso de sábado para a legalização de prisão e para primeiro interrogatório e consequente aplicação de mediadas de coacção.

O outro incêndio ocorreu no bairro de Santa Filomena, a menos de 500 metros do local do outro incêndio, que destruiu uma oficina de carpintaria e os materiais que estavam no seu interior, mas neste caso nem o proprietário e nem as autoridades policiais conhecem ainda as pessoas que poderão estar por detrás do crime.

Na oficina de mecânica auto e de estufa os danos materiais são avultados, sobretudo em termos de equipamentos que os mecânicos utilizam no dia-a-dia, assim como de materiais e equipamentos utilizados no fabrico de mobiliários, já que os responsáveis teriam recebido na noite de sexta-feira uma certa quantidade de materiais que chegaram da Cidade da Praia.

A inexistência de uma corporação de bombeiros foi reclamada pelos proprietários das oficinas e pelos populares, que consideram que em havendo uma viatura de bombeiro os prejuízos poderiam ser bem menores.

JR/JMV

Inforpress/Fim