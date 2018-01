Ilha do Fogo: Delegação do MAA prossegue distribuição de vales cheques aos criadores de gado para aquisição de ração

São Filipe, 10 Jan (Inforpress) – A delegação do Ministério da Agricultura e Ambiente (MAA) prossegue com a distribuição de vales cheques aos criadores de gado para apoio na aquisição de ração para salvamento de gado.

A distribuição, iniciada na última sexta-feira, prossegue em várias localidades dos municípios de Santa Catarina do Fogo e São Filipe (sul), os mais afectados pelo mau ano agrícola, e onde está concentrado um grande número de efectivos de pecuária, sobretudo caprino.

Neste momento existe duas equipas no terreno a proceder a distribuição, sendo uma no município de São Filipe e outra no de Santa Catarina do Fogo.

Em relação ao município de São Filipe, depois dos criadores da localidade de Salto, na segunda-feira coube aos criadores de Jardim/Batente, onde foram distribuídos 454 cheques, no valor aproximado de 140 contos, já na terça-feira foram beneficiados os criadores da localidade de Patim onde foram distribuídos perto de 500 vales cheques (496), correspondente a perto de 150 contos.

A distribuição prossegue sendo que esta quarta-feira caberá aos criadores de Luzia Nunes, Forno/Alfarrobeira, na quinta-feira aos de Curral Ochô, Brandão, Vicente Dias e João da Noly e na sexta-feira aos criadores com efectivos nas proximidades da cidade de São Filipe.

A quantidade de vales cheques para apoio na aquisição de ração é calculada de acordo com o número de efectivos e espécies de animais de cada criador.

Com os vales os criadores podem adquirir ração junto da loja revendedora de ração na cidade de São Filipe a um custo inferior. A loja revendedora com o qual o MAA tem celebrado protocolo, prevê a abertura de postos de vendas em outros pontos da ilha, nomeadamente nos Mosteiros, para facilitar o acesso dos criadores.

Até este momento a delegação do MAA já distribui mais de mil e 300 vales cheques aos criadores dos municípios de São Filipe e Santa Catarina do Fogo.

