Ilha do Fogo: Delegação do MAA inicia esta semana a distribuição de vales cheques aos criadores de gado

São Filipe, 02 Jan (Inforpress) – A delegação do Ministério da Agricultura e Ambiente (MAA) inicia esta semana a distribuição de vales cheques aos criadores de gado para aquisição de ração junto das lojas revendedoras na ilha do Fogo.

O delegado do MAA, Jaime Ledo de Pina, disse à Inforpress que esta quarta-feira realiza-se uma reunião técnica entre a equipa da delegação do MAA, câmaras municipais e representantes das comunidades para seleccionar as primeiras localidades a serem abrangidas.

Este indica que a distribuição de vales vai começar pelas zonas mais afectadas pelo mau ano agrícola e depois estende-la às outras localidades.

Além da distribuição de vales cheques, as instituições de micro-finanças como Associação de Solidariedade Social para o Desenvolvimento da ilha do Fogo (Soldifogo) e a delegação da Organização das Mulheres de Cabo Verde (OMCV), têm estado a conceder créditos aos criadores de gado para aquisição de ração no quadro do plano de emergência para mitigar o mau ano agrícola e para salvamento dos seus animais.

Apesar de o acesso a micro-crédito ser isento de taxa de juro, os criadores têm tido dificuldades porque as instituições exigem garantias e por o tempo de reembolso ser curto.

JR/ZS

Inforpress/Fim

