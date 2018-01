Ilha do Fogo: Depois da goleada, Académica defronta Spartak sem grandes aspirações

São Filipe, 20 Jan (Inforpress) – A Académica, depois de ter sofrido uma pesada derrota na jornada anterior frente ao líder, Vulcânico, por 4-1, defronta hoje, no 5 de Julho, o Spartak, no jogo de abertura da 11ª jornada e sem grandes aspirações.

A formação de Académica, que há quatro anos não consegue conquistar o título regional, está a 10 pontos da liderança e praticamente afastada da corrida, e nesta jornada vai medir forças com o Spartak que, na primeira volta, tinha conquistado os três pontos. Por isso, apesar da diferença pontual, a “Micá” vai querer corrigir os erros da última jornada e regressar às vitórias.

Por esta razão, perspectiva-se uma boa partida de futebol, até porque a segunda melhor equipa do regional participa do habitual torneio de São Filipe, que é assistido por um número expressivo de pessoas que por esta ocasião visitam a cidade de São Filipe.

Não menos importante é o segundo jogo deste sábado, entre o Botafogo e a Valência que estão separados por sete pontos. Mas, tendo em conta do resultado da primeira volta, a vitória do Valência por 3-0 e da possibilidade do Botafogo em conquistar o título que lhe foge há cerca de uma década, este jogo é aguardado com grande expectativa e uma eventual derrota do Botafogo poderá significar o “adeus” na corrida ao título.

Para hoje, e nos Mosteiros, a formação de Atlético, que luta pela manutenção, recebe, no estádio Francisco José Rodrigues, a equipa sensação do regional, a Nova Era, que em mais de dobro de pontos que o Atlético.

À equipa mosteirense só a vitória lhe interessa para poder continuar a lutar pela manutenção e, em caso de derrotadas das outras duas equipas dos Mosteiros, poderá alcançar o No Pintcha e ultrapassar o Cutelinho, fugindo da zona de despromoção.

No domingo, o líder da prova, o Vulcânico, que ainda não sofreu derrota no regional do primeiro escalão, recebe, no estádio 5 de Julho, em São Filipe, o No Pintcha dos Mosteiros, e com os olhos postos nos três pontos para manter a vantagem em relação ao segundo classificado.

E a fechar a décima primeira jornada, o lanterna vermelha, o ABC de Patim, mede forças com o Cutelinho dos Mosteiros que está um ponto acima da zona de despromoção.

Jogos da décima primeira jornada do campeonato regional de futebol do primeiro escalão:

Hoje sábado, no 5 de Julho, jogam Académica – Spartak e Botafogo – Valência, e no Francisco José Rodrigues, nos Mosteiros, jogam Atlético – Nova Era.

No domingo, no estádio 5 de Julho, jogam Vulcânico – No Pintcha e ABC Patim – Cutelinho.

A nível do campeonato regional do segundo escalão, realizam-se os jogos da terceira jornada, sendo que para o grupo A, integrada pelas equipas de São Filipe, jogam no campo de São Lourenço, Brasilim – Curral Grande e União de São Lourenço – Atlântico (sábado) e no estádio 5 de Julho, no domingo, Luzabril – Juventude.

No grupo B, integrado pelas equipas de Santa Catarina e Mosteiros, para este sábado, no campo de Monte Pelado, jogam Baxada – Esperança e Parque Real – Figueira Pavão, e no Francisco José Rodrigues, nos Mosteiros, Grito Povo – Desportivo de Cova Figueira.

