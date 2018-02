Ilha do Fogo: Centrum Sete Sóis Sete Luas acolhe exposição do artista brasileiro Fernando França

São Filipe, 01 Fev (Inforpress) – As obras do artista brasileiro Fernando França vão estar patente numa exposição, no Centrum Sete Sóis Sete Luas, na cidade de São Filipe, de 02 de Fevereiro a 20 de Março.

A exposição, intitulada “encantes amazónicos”, é inaugurada esta sexta-feira, pelo director do Festival 7 Sóis 7 Luas e acompanhado de concerto da Orkestra Popular 7 Sóis do Fogo e degustações de sabores típicos da ilha do Fogo e vai estar patente ao público até 20 de Março, diariamente, com excepção de domingos e feriados.

Fernando França é considerado como um dos mais criativos e desafiadores artista da sua geração, estando em constante luta com os exercícios de criação, mostrando-se inquieto diante das possibilidades que a pintura lhe apresenta.

Nesta exposição mergulha na cosmovisão dos povos indígenas do Acre, no Amazónia, tida como uma viagem nas representações de vários povos para explicar a origem.

No entanto, entre os dias 28 e 31 de Janeiro e no próximo dia 05 de Fevereiro, o Centrum funcionou como residência do pintor italiano Mário Madiai que, além de pintura mural, realiza os laboratórios de pintura nas escolas de São Filipe.

Mário Mediai, com várias décadas de experiência na pintura de quadros e com exposição em vários países do mundo, disse à Inforpress que neste momento tem exposto uma dezena de quadros na Cidade Velha, Ribeira Grande de Santiago, e que no Fogo é para pintura mural e laboratório de pintura.

