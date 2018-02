Ilha do Fogo: Centro de Emprego e Formação Profissional proceda sexta-feira à entrega de kits de auto-emprego aos formandos

São Filipe, 08 Fev (Inforpress) – O Centro de Emprego e Formação Profissional do Fogo proceda, sexta-feira, 09, à entrega de kits de auto-emprego e de certificados a um grupo de formandos.

Os kits de auto-emprego enquadra-se no projecto PAENCE/CV, financiado pela Cooperação Luxemburguesa através da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e do PNUD e visa dotar os formandos de ferramentas para iniciarem as suas actividades.

Os kits de auto-emprego vão beneficiar jovens dos três municípios da ilha, Santa Catarina, Mosteiros e São Filipe, que concluíram formação ministrada pelo Centro em várias áreas.

Quanto à entrega dos certificados, segundo José António de Pina, Coordenador do CEFP, são dos cursos realizados entre 2011 e 2015, pelo Centro e que estão pendentes em diversas áreas.

A cerimónia de entrega dos kits e de certificados conta com a presença do Secretario de Estado para Formação Profissional e Inovação, Pedro Lopes, que faz assim a sua primeira visita à ilha enquanto titular da pasta, do PCA do Instituto de Emprego e Formação Profissional, Paulo Santos, e representante da entidade financiadora.

A anteceder a cerimónia de entrega dos kits de auto-emprego e de certificados está programada uma visita guiada ao Centro de Emprego e Formação Profissional Fogo e Brava.

