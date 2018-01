Ilha do Fogo: Câmara Municipal dos Mosteiros disponibiliza 500 contos para o Carnaval

São Filipe, 18 Jan (Inforpress) – A Câmara Municipal dos Mosteiros disponibilizou 500 contos para a realização do Carnaval, dos quais 300 contos da edilidade e 200 contos cedidos pelo Ministério da Cultura e das Industrias Criativas.

Do valor global, cerca de 300 contos é encaminhada para apoiar os grupos de animação e o colectivo do pré-escolar (14 jardins de infância), sendo que cada grupo participante vai receber um subsídio de 56 mil escudos e o colectivo de infantários igual montante.

A parte restante, 220 cotos, destina-se a atribuição de prémios, sendo 100 contos para premiar o melhor grupo, 60 para o segundo, 40 para o terceiro e 20 para o quarto.

A atribuição de prémios dos grupos de animação inscreve-se no programa para dinamizar o Carnaval no Município dos Mosteiros, prevendo para o próximo ano a realização de desfile oficial e concurso entre os grupos.

O vereador de Cultura da edilidade dos Mosteiros, Domingos Vaz, reuniu-se terça-feira com os representantes de quatro grupos, no âmbito da preparação da festa, com destaque para a organização dos grupos, montante e a modalidade de disponibilização dos subsídios, passando pela realização de desfile e critérios de avaliação dos mesmos.

Domingos Vaz indica que os grupos Strela Negra, que regressa ao Carnaval para homenagear um dos seus fundadores, Guilherme Gonçalves Monteiro “Minó de Ninita”, Unidos do Fonsaco, Estrelas do Fogo e Maravilha da Vida tem até esta quinta-feira para se inscreverem se pretendem participar no Carnaval e na modalidade definida.

JR/AA

Inforpress/Fim

