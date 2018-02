Ilha do Fogo: Botafogo, Spartak, Académica e Vulcânico nas meias-finais da “Taça Fogo”

São Filipe, 04 Fev (Inforpress) – As equipas do Botafogo, Spartak, Académica e Vulcânico estão apuradas para as meias-finais da “Taça Fogo” em futebol, ao vencerem os jogos da terceira eliminatória, disputados neste fim-de-semana.

O Botafogo foi a primeira equipa a conseguir o passaporte, ao golear o No Pintcha dos Mosteiros, sábado, no estádio 5 de Julho, por 5-0, numa partida fácil para a equipa de São Filipe.

Na outra partida, disputada também sábado, o Spartak goleou o ABC de Patim por 4-1 e qualificou-se para as meias-finais.

Este domingo, a Académica bateu o Valência por 3-2 e no último jogo da terceira eliminatória da taça, o Vulcânico goleou o Cutelinho dos Mosteiros por 5-1-

Resultado dos jogos da terceira eliminatória: Botafogo 5 – No Pintcha 0; ABC de Patim 1 – Spartak 4; Académica 3 – Valência 2 e Vulcânico 5 – Cutelinho 1.

Depois desta eliminatória da taça, o campeonato regional do primeiro escalão é retomado no próximo fim-de-semana, com a realização de mais uma jornada.

