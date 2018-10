Ilha do Fogo: APVF propõe a criação de um laboratório de análise e controlo de qualidade do vinho na lista dos desafios

São Filipe, 21 Out (Inforpress) – A criação de um laboratório de análise e controlo de qualidade do vinho produzido na ilha constitui um dos desafios da recém-criada Associação dos Produtores do Vinho da ilha do Fogo (APVF).

A APVF que se reuniu este sábado, nas instalações da adega “Sodade” na localidade de Achada Grande, município dos Mosteiros, na sua primeira assembleia-geral ordinária, reafirmou o propósito de defender o vinho através de protecção da Denominação de Origem Registada (DOR), a internacionalização do vinho do Fogo com a criação da marca “wines of Fogo”.

Além da criação do laboratório e de proteger a denominação, a APVF pretende implementar também um curso profissional em enologia e vinicultura, acreditando nas potencialidades da ilha que pode, através do vinho, alcançar o desenvolvimento que merece e necessita.

Durante a assembleia os membros dos diferentes órgãos sociais que foram empossados, tendo a sessão aprovado ainda o logótipo da Denominação de Origem Registada (DOR), assim como o logótipo da APVF.

Ficou também decidido que a APVF tem a sua sede no município dos Mosteiros.

