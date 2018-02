Ilha do Fogo: ANAC promove visitas guiadas aos pontos onde vão ser construídas infra-estruturas no quadro da TDT

São Filipe, 08 Fev (Inforpress) – A Agência Nacional das Comunicações (ANAC) promove, a partir de hoje e durante três dias, visitas guiadas a oito pontos (montes) onde serão construídas infraestruturas (novos centros emissores) da Televisão Digital Terrestre (TDT).

As visitas obrigatórias enquadram-se no âmbito do concurso público número 01/TDT/2018 e, esta quinta-feira, a equipa da ANAC, que já se encontra na ilha, inicia pelo Monte Barro, nas proximidades da Cidade de São Filipe, seguindo depois para o monte de Chã de Monte (norte alta) e Ponta Verde (norte baixo).

Para sexta-feira, os representantes das empresas concorrentes vão deslocar-se aos Mosteiros, nomeadamente a Achada Maurícia (zona norte dos Mosteiros), o edifício dos Correios na cidade de Igreja, e no regresso a São Filipe passarão por Monte Preto, nas proximidades da cidade de Cova Figueira, que igualmente vai receber infraestruturas para o funcionamento da TDT.

A fechar o ciclo de visitas guiadas, a equipa da ANAC e das empresas concorrentes vão estar em Achada Furna (Santa Catarina) e Monte Boca Larga (São Filipe), que já dispõem de “importantes” infraestruturas de comunicações.

As visitas visam permitir às empresas concorrentes apresentarem as suas propostas, para a execução das infraestruturas da TDT a nível da ilha do Fogo até 27 de Fevereiro, data do fecho do concurso.

As obras de construção dos centros emissores são financiadas por verbas inscritas no orçamento da Comissão de Implementação e Acompanhamento da transição do sistema de radiodifusão de televisão analógica para a Televisão Digital Terrestre.

