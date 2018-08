Ilha do Fogo: Acidente de trabalho no porto de Vale dos Cavaleiros provoca a morte de um estivador

São Filipe, 17 Ago (Inforpress) – Um acidente de trabalho ocorrido esta sexta-feira no porto de Vale dos Cavaleiros provocou a morte de um estivador de 55 anos de idade.

A vítima, de nome José António Pereira de Silva, mais conhecido por Sousa, chegou a ser retirado com vida do equipamento que procedia à descarga no porto e foi transportado ao hospital regional de São Francisco, mas não resistiu aos ferimentos que, no dizer do coordenador sindical, José Tavares, foram graves.

A vítima mortal fazia parte de oito trabalhadores que há dois meses foram submetidos a junta médica por alegadas incapacidades para o trabalho, mas ele fazia parte de quatro trabalhadores que a junta considerou estar apto para trabalho.

A direcção do porto de Vale dos Cavaleiros contactos pela comunicação social recusou a prestar quaisquer esclarecimentos sobre este acidente que vitimou um dos seus trabalhadores, remetendo para o gabinete de comunicação da Enapor que funciona em São Vicente.

José António Pereira de Silva “Sousa” é uma figura muito conhecida a nível da ilha por ter sido um excelente jogador de futebol e que representou as equipas ditas grandes da ilha do Fogo, assim como a selecção da ilha por diversas vezes.

