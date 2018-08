Ilha Brava: Conselho Regional de Parceiros forma técnicos e jornalistas

Nova Sintra, 20 Ago (Inforpress) – O Conselho Regional de Parceiros da Brava (CRP-BR) promove, na “Ilha das Flores”, uma formação em Comunicação destinada aos jornalistas, os líderes e membros das Associações Comunitárias de Desenvolvimento (ACD) na ilha.

Esta formação, conforme avançou o formador António Palazuelos à Inforpress, pretende reforçar a comunicação interna e externa dos beneficiários e técnicos envolvidos na execução do Programa de Promoção de Oportunidades Socioeconómicas Rurais (Poser).

Também, pretende “dar visibilidade” às intervenções do programa, documentar o impacto e dar voz às comunidades beneficiárias.

A opção de realizar esta acção formativa em comunicação, dirigida aos principais actores deste programa, nomeadamente, os técnicos das Unidades Técnicas e das Delegações do Ministério da Agricultura e Ambiente (MAA), jornalistas, correspondentes locais, representantes das rádios comunitárias, líderes e membros das ACD e membros das CRP, segundo, António Palazuelos, deve-se ao facto de “um complementar o outro”.

O acto de abertura contou com a presença do presidente da Câmara Municipal da Brava, Francisco Tavares, que exortou os participantes a tirar o melhor proveito desta formação e contribuir para dar mais “visibilidade” ao projecto, uma vez que, muitos não têm conhecimento do que é o programa e nem o que faz.

A formação é voltada mais para a parte prática e com saídas no terreno, para visitar e observar “in loco”, alguns beneficiários do programa.

MC/CP

Inforpress/fim