Igreja Católica e parceiros brasileiros inauguraram hoje a Fazenda da Esperança

Cidade da Praia, 28 Jan (Inforpress) – A Igreja Católica, em parceria com irmãos religiosos do Brasil, inaugurou hoje a Fazenda da Esperança, um centro que tem como missão o acolhimento e recuperação de pessoas dependentes do álcool e outras drogas.

A inauguração, que aconteceu com a celebração de uma missa e depois a bênção das duas casas inauguradas, é, segundo o bispo da diocese de Santiago, Dom Arlindo Furtado, a bênção que o espaço esperava para iniciar oficialmente o trabalho de recuperação das pessoas que queiram corrigir o seu estilo de vida.

“Esse trabalho vai ser feito através de reelaboração de relações fundamentais como a auto-estima e da família a partir da base essencial que é o Deus, pois, é só a partir dele que podemos fazer ou refazer as coisas que não estão bem”, disse.

O segundo pilar do tratamento, explicou Dom Arlindo Furtado, está assente no convívio e criação de laços de amizade com pessoas que tiveram experiências negativas e pode ajudar a mudar.

O terceiro trabalho, indicou, está assente no trabalho que ajudou a construir o centro que já existe em vários países.

Para o padre brasileiro Ronaldo Bernaldo, responsável do projecto em Cabo Verde, é uma “experiência positiva”, que vai acolher jovens que queiram deixar de usar a droga ou álcool.

“No início, tivemos várias dificuldades, mas com o tempo e ajuda de Deus fomos vencendo, Neste momento o nosso maior problema é a água que ainda não chega a esta zona, mas tudo é questão de fé e de entregar nas mãos de Deus para podermos vencer”, disse.

Segundo o missionário brasileiro, o centro Trindade da Esperança acolhe de momento três jovens, mas o projecto no seu final vai acolher cerca de 70 pessoas.

O projecto, que vai contar ainda com a edificação de uma capela, custou a volta de 700 mil euros na primeira fase e foi financiada pela Conferência Episcopal Italiana (CEI).

A cerimónia de inauguração e bênção de duas das três casas que constitui a Fazenda da Esperança aconteceu com a participação dos bispos da África Ocidental que estão a participar no VI Encontro do Conselho Permanente dos Bispos da sub-região, que decorre no Seminário São José, na capital cabo-verdiana.

Fazenda de Esperança é um projecto que nasceu da ideia de um jovem de 18 anos chamado Nelson que um dia, “motivado pela palavra de Deus”, se aproximou de um grupo de jovens toxicodependentes e através do seu amor e motivado por um pedido de ajuda “se fez um com os outros” sem cobrar nada e nem falar em conversão.

Em Cabo Verde, a Fazenda de Esperança está sendo apoiado por um corpo de missionários brasileiros e jovens que também frequentaram o centro no Brasil.

Depois da Cidade da Praia este projecto, que conta com o apoio financeiro da Conferência Episcopal Italiana (CEI), pode ser alargado a outras ilhas.

