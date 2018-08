IGAE alerta proprietários de estabelecimentos para não aceitarem colocação de máquinas de jogos

Cidade da Praia, 16 Ago (Inforpress) – A Inspecção Geral das Actividades Económicas (IGAE) alertou hoje aos proprietários de estabelecimentos para não aceitarem nenhum tipo de máquinas de jogos e que comuniquem às autoridades caso sejam contactados nesse sentido.

O alerta, que foi emitido esta quinta-feira na página da IGAE no Facebook, surgiu após esta entidade reguladora ter detido, em colaboração com a Polícia Nacional (PN), dois indivíduos de nacionalidade chinesa e um cabo-verdiano na distribuição e recolha de máquinas de jogos ilegais.

A detenção em flagrante ocorreu no fim-de-semana passado, na zona de Eugénio Lima, Cidade da Praia.

Entretanto, uma nota do IGAE enviada à redacção da Inforpress faz saber que os proprietários das máquinas usavam várias viaturas alugadas para disfarçarem as autoridades e colocar os engenhos nos estabelecimentos comercias localizados nos bairros periféricos da Cidade da praia e no interior da ilha de Santiago.

A IGAE avança ainda que foram encontradas na posse dos indivíduos máquinas de jogos, placas electrónicas, peças das máquinas e 27 mil escudos em moedas de 20 escudos.

No seguimento do flagrante, foram apreendidas 15 máquinas que se encontravam distribuídas em vários bairros da capital e identificados mais 8 no interior de Santiago.

Além de alertar aos proprietários dos estabelecimentos para não aceitarem nenhum tipo de máquinas de jogos, a IGAE pede aos cidadãos que, caso tenham conhecimento de existência destas máquinas, para denunciarem os casos junto das autoridades.

