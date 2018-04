IDD realiza hoje na Cidade da Praia o evento “Bringing MIT to You”

Cidade da Praia, 13 Abr (Infropress) – O Instituto Democracia e Desenvolvimento (IDD), em parceria com a iniciativa J-PAL do Massachusetts Institute of Technology (MIT), promove, nesta sexta-feira, no VIP Hotel PRAIA, o evento “Bringing MIT to You (Trazer o MIT até si!)”.

O evento, segundo informações do IDD, vai contar com duas apresentações por videoconferência (live) e três apresentações presenciais e é “relevante no

aproveitamento das oportunidades que o MIT oferece para os candidatos a programas de formação de nível de bacharelato, graduação ou pós-graduação, decisores públicos e da educação”.

Segundo a organização, as apresentações poderão ser úteis para candidatos a directores de escolas secundárias e superiores, melhores alunos do secundário, melhores alunos finalistas de Licenciatura, docentes e investigadores em busca de tirar ou reforçar especialização, pais interessados em dotar os seus filhos de uma educação profissional de topo, anglófona, internacional e global.

Para esse fim, o IDD coloca à disposição dos interessados um conjunto de ferramentas de apoio, nomeadamente, um Pré-master em curso de aperfeiçoamento de línguas estrangeiras e ciência dos dados (francês e inglês/estatísticas) para ajudar alunos cabo-verdianos a preparar acesso a escolas internacionais de topo (BA, MA, PhD) e um núcleo de facilitadores/monitores para dinamização de sessões presenciais locais.

O MIT é uma Universidade privada de pesquisa localizada em Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos da América, fundada em 1861, em resposta à crescente industrialização do país, tendo adoptado um modelo europeu Universidade Politécnica e a instrução laboratorial em ciência aplicada e engenharia.

O MIT é citado como entre as melhores universidades do mundo, sendo que em 2015, 85 laureados com o Prémio Nobel, 52 com Medalha Nacional de Ciências, 34 astronautas e dois ganhadores da Medalha Fields foram afiliados ao MIT.

PC/JMV

Inforpress/Fim