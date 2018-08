Ibrahim Boubakar Keita eleito oficialmente para um segundo mandato à frente do Mali

Bamako, 20 Ago (Inforpress) – O Presidente cessante do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, foi oficialmente declarado como vencedor das eleições presidenciais e iniciará o seu segundo mandato de cinco anos no dia 04 de Setembro, anunciou hoje o Tribunal Constitucional do país.

“Proclamo eleito” Ibrahim Boubacar Keita, declarou a presidente do Tribunal Constitucional maliano, Manassa Danioko.

De acordo com o tribunal de mais alta instância, IBK, como é conhecido, de 73 anos, obteve 67,16% dos votos na segunda volta de 12 de Agosto, contra 32,84% do seu opositor, Soumaila Cissé.

A segunda volta das presidenciais de 12 de Agosto representou uma repetição do confronto na segunda volta de 2013.

O tribunal rejeitou todos os recursos apresentados por Cissé, uma vez que os considerou inadmissíveis e infundados devido à falta de provas.

Cissé, um antigo ministro das Finanças de 68 anos e que em 2013 foi rápido em reconhecer a derrota, rejeitou “categoricamente” esse resultado, que considerou uma “farsa”, “um fruto podre de uma fraude vergonhosa”.

De acordo com os seus cálculos, Cissé “ganhou esta eleição com 51,75% dos votos”.

A principal prioridade de IBK no novo mandato deverá ser relançar o acordo de paz assinado em 2015 com os ex-rebeldes tuaregues.

O acordo foi assinado após a intervenção militar francesa em 2013, que permitiu recuperar o controlo no norte do Mali aos ‘jihadistas’ que estabeleceram a lei Sharia por um ano no território.

No entanto, a sua aplicação sofreu vários retrocessos e não evitou a propagação da violência do norte e centro do país para os vizinhos Burkina Faso e Níger.

