Hospital Central da Praia e Centro Hospitalar de Lisboa Norte renovam protocolo de cooperação

Cidade da Praia, 16 Jan (Inforpress) – O Hospital Central da Praia e o Centro Hospitalar de Lisboa Norte (Hospital de Santa Maria) renovaram hoje o protocolo que permite realizar algumas cirurgias em áreas de maior evacuação para Portugal.

Da parte cabo-verdiana assinou o documento o presidente do conselho de administração (PCA) do Hospital Dr. Agostinho Neto, Júlio Andrade, enquanto da parte portuguesa foi o PCA do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, Carlos Neves Martins.

Presenciaram o acto o ministro de Saúde e da Segurança Social, Arlindo do Rosário, e o seu homólogo português, Adalberto Campos Fernandes, que se encontra de visita oficial a Cabo Verde.

Segundo Júlio Andrade, o protocolo renovado contempla também a área de importação de medicamentos e alguns consumíveis hospitalares.

“Muitas vezes, importamos pequenas quantidades e ficam a um custo elevadíssimo”, afirmou o PCA do hospital da Praia, acrescentando que as partes querem ver as possibilidades de se fazer “aquisições conjuntas”.

A formação de médicos e enfermeiros nas mais diversas áreas está também contemplada no protocolo ora renovado.

Júlio Andrade adiantou aos jornalistas que a unidade hospitalar que dirige quer dar um “passo qualitativo” nas questões do atendimento de urgência e que durante o presente ano pretendem investir nos cuidados intensivos, área essa, que segundo ele, experimenta “algumas dificuldades”.

“O objectivo não é só assinar o documento, mas sim a sua implementação rápida, precisou Júlio Andrade.

Por sua vez, Carlos Martins considera que este protocolo vai “reforçar a excelente cooperação” entre o Centro Hospitalar Lisboa Norte, o Hospital Santa Maria e Hospital Agostinho Neto.

Na sua perspectiva, a o centro de hemodiálise da Praia é um “bom exemplo da cooperação” entre aquelas instituições de saúde.

“Vamos manter e ampliar o excelente trabalho que está a ser feito na área de oncologia, onde a telemedicina tem sido uma determinante e queremos reforçar noutras áreas clínicas o uso da telemedicina”, declarou Carlos Martins, acrescentando que esta cooperação com Cabo Verde está a contar com o envolvimento de outras instituições que antes estavam de fora, nomeadamente o Instituto Ricardo Jorge e o Instituto Português do Sangue e Transplantação.

LC/CP

Inforpress/Fim

Gostar disto: Gosto Carregando...