Hortas irrigadas com água de esgoto sem tratamento vão ser destruídas – garantem autoridades

Cidade da Praia, 21 (Ago) – As hortas irrigadas com água de esgoto sem tratamento na zona de Achada São Filipe vão ser destruídas a bem da saúde pública, garantiu hoje o director do serviço de Segurança Sanitária de Alimentos da ARFA, João Gonçalves.

Confrontando pela Inforpress com esta questão, denunciada pelos moradores de Achada São Filipe Filipe, que também se queixam do cheiro nauseabundo e da proliferação de mosquitos provenientes desse esgoto a céu aberto que há muito vem incomodando os moradores, João Gonçalves disse que as autoridades já tinham feito uma intervenção nessa localidade e prometeu que “perante essa nova denúncia vão agir”.

“É uma situação reinante que já foi combatida. Vamos ver com a Delegacia de Saúde, com a IGAE e com o Ministério de Ambiente, porque é um problema ambiental, como resolver essa situação num tempo record porque é uma situação que já tinha sido aflorada anteriormente e cuja preocupação na altura foi a de destruição e encerramento das hortas”, disse.

Conforme adiantou, há algum tempo a Agência de Regulação de Produtos farmacêuticos (ARFA), a Delegacia de Saúde da Praia, e o Ministério do Ambiente procederam à distruição de hortas nas zonas de Praia Negra, que eram irrigadas também com água de esgoto do hospital, e nas proximidades do Prédio IFH, em Achada São Filipe.

“Não sei se há casos na Praia Negra, mas em Achada São Filipe nós vamos neste momento acordar com os serviços no sentido de ir vermos a situação e tomar as medidas necessárias”, disse.

O responsável da ARFA acredita que a falta de seguimento poderá justificar a retoma das hortas na zona de Achada São Filipe.

“São casos que exigem seguimento, porque, infelizmente, as pessoas procuram sempre formas de esquivar as orientações das autoridades”, lembrou.

Esta segunda-feira, a Inforpress constatou no local a existência hortas verdejantes onde são produzidas cana sacarina, papaia, batatas, mandioca e aboboras, numa encosta nas proximidades do condómino Vila Norte, construído pela IFH.

Mesmo dentro da parcela há uma estação de tratamento de água residual desativada, de onde se escoa uma água de cor esverdeada e com mau cheiro e é que utilizada para a rega das plantas.

Na semana passada, a delegada de Saúde da Praia, Ullardina Furtado já tinha denunciado esta situação numa entrevista concedida à Inforpress tendo, na ocasião, solicitado às outras “autoridades parceiras” (Câmara Municipal, Guarda Municipal) “mais celeridade” nos processos para desmantelar essas hortas.

Segundo a delegada de Saúde da Praia, “a Câmara Municipal e a Guarda Municipal já sabem da existência de hortas irrigadas com água de esgoto, sendo uma na zona de Trindade, propriedade de um chinês, e outra na localidade de Achada de São Filipe, que pertence a um cabo-verdiano”.

Conforme sublinhou, os processos para o desmantelamento já estão em curso, mas reconheceu que “decorrem de forma lenta e burocrática”.

