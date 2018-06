Grupo “Os Três Tchokoterus” apresenta espectáculo de stand up comedy no Auditório Nacional

Cidade da Praia, 15 Jun (Inforpress) – O grupo de comédia “Os Três Tchokoterus” vai apresentar neste sábado, 16, o ‘stand up comedy’, no Auditório Nacional, cidade da Praia, naquele que será o primeiro grande espectáculo humorístico na categoria.

Em declarações à Inforpress, o porta-voz do grupo, Henrique Alinho, contou que a realização do evento é o culminar de um trabalho planeado e que agora se materializa como algo “inédito” no país.

“É a primeira vez que fazemos um show tão grande, por isso é inédito”, disse o humorista, revelando que a ideia surgiu da forma como o público tem aceitado o género.

“Nós começamos com pequenos shows no Palácio da Cultura Ildo Lobo, e notamos que o número de pessoas aumentava a cada sessão. Com isso quisemos dar um salto maior e graças ao trabalho desenvolvido estamos com toda a logística alinhada para o evento.

Henrique Alinho revelou que a influência de fazer ‘stand up comedy’ surgiu desde criança, quando assistia programas brasileiros e americanos, cujo nível da representação no palco dos humoristas é “elevado”.

“Há muito que almejo criar um mercado do género em Cabo Verde. Os americanos e brasileiros são especialistas. Hoje no país temos um número considerável de humoristas espalhados pelas ilhas. Profissionalizar o ‘stand up comedy’ seria um grande ganho para a nossa cultura”, asseverou.

O comediante já levou o humor cabo-verdiano a outras paragens, como Portugal, França e Estados Unidos, mas, explicou que neste momento apronta os preparativos para o primeiro festival de ‘stand up comedy no país’.

“O objectivo é consolidar o género no mercado, por isso já preparamos um festival de ‘stand up comedy’, no qual queremos reunir todos os humoristas de género do país e, ainda, trazer convidados internacionais”, avançou à Inforpress.

Quanto à piada, Henrique Alinho garante que ela está em todo acontecimento, isso porque o humorista sempre “vê as coisas de forma diferente”.

“O sentido de humor nasce com o indivíduo. Portanto tudo é motivo de piada”.

“Os Tês Tchokoterus” apresentam este sábado,16, o primeiro grande show de ‘stand up comedy’ no Auditório Nacional, a partir da 20:00.

