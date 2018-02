Grupo Hilton garante que processo de construção de hotel cinco estrela na Cidade da Praia será concluído este ano

Cidade da Praia, 07 Fev (Inforpress) – O projecto da construção do Hotel de cinco estrelas Hilton, na Cidade da Praia, poderá nascer ainda este ano, e para a materialização deste projecto o Governo e o representante do grupo assinaram hoje uma convenção de estabelecimento.

Três anos depois do lançamento da primeira pedra para a construção do primeiro hotel de cinco estrelas na Cidade da Praia, que vai situar-se no antigo espaço ocupado pela Escola de Negócios e Governação de Cabo Verde, na Achada Santo António, foi hoje dado mais um passo para a sua efectivação.

Segundo o consultor do grupo TRH-empresa promotora do projecto, Victor Fidalgo, foi um processo “complexo e longo” que se iniciou em 2013, com a aquisição do terreno e licenciamento da obra pela Câmara Municipal da Praia, e que só hoje foi assinado este documento que fixa as obrigações e incentivos negociados entre o Estado de Cabo Verde e a empresa promotora.

Sendo um “processo complexo” que envolve a Hilton Internacional, Victor Fidalgo, admite que há procedimentos incontornáveis que devem ser respeitos de acordo com as normas da cadeia Hilton Wordwide.

Entretanto, assegurou que ao longo deste ano o processo será concluído para que o Hilton autorize o início das obras.

“O TRG está empenhado em trazer novas marcas internacionais e novos operadores, a fim de diversificar a oferta turística cabo-verdiana e aumentar os proveitos daí advenientes”, sublinhou.

Por sua vez, o ministro do Turismo e Transporte e ministro da Economia Marítima, José Gonçalves, disse que com esta assinatura está-se a fazer um “upgrade” para que a Cidade da Praia seja um “ponto de turismo, de conferência e de negócios”, pois apesar de ser a capital do país, tem tido alguns constrangimentos em relação a espaços e camas.

“Nós não conseguimos realizar negócios por falta de condições, falta de espaço para conferências e suficiente número de camas. (…) Acho que a presença de Hilton, com este nome, veio efectivamente trazer um valor acrescentado de alto nível e fazer com que, de facto esta cidade entra dentro daquilo que é a rota internacional das cidades capitais”, indicou.

Para além de acreditar que este empreendimento hoteleiro vai potencializar o turismo na capital, o ministro garante que vai traduzir em mais riquezas, mais posto de emprego, e oferecer serviço que não existe em termos de qualidade de hotel de cinco estrela na capital.

Em relação a demora neste processo, José Gonçalves disse que o Governo está a procurar uma forma de encurtar essa “excessiva burocracia” para “potenciar e facilitar” o caminho para haver mais investimentos.

O projecto hotel Hilton está orçado em 45 milhões de euros (cerca de 4.500.000.000 de escudos cabo-verdianos), deverá gerar cerca de 150 empregos directos e vai representar um “aumento significativo” da capacidade de acolhimento turístico do país.

O projecto será constituído por 201 quartos, restaurantes, bares, zonas de lazer e entretenimento, piscinas gerais e privativas, SPA, health club, centro de convenção, salas de reuniões, assim como por outras unidades complementares necessárias ao funcionamento do empreendimento.

AM/AA

Inforpress/Fim