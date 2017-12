Greve/Polícia Nacional: PAICV manifesta preocupação e responsabiliza Governo por desrespeitar acordo negociado

Cidade da Praia, 27 Dez (Inforpress) – A presidente do PAICV manifestou-se “preocupada” com os três dias de greve iniciada hoje pela Polícia Nacional e apela à responsabilidade do Governo no sentido de esgotar todas as vias do diálogo para proteger o país e os cidadãos.

Janira Hopffer Almada, que fez essa consideração em declarações à imprensa para falar sobre a greve dos agentes da Polícia Nacional (PN), lamenta o facto do Governo não ter cumprido com o acordo celebrado há nove meses e nem conseguido negociar para evitar a greve.

“Esta é a primeira vez na nossa história que a polícia faz greve, após em Março deste ano, ter feito um pré-aviso que só não se efectivou por o Governo ter celebrado um acordo com a Polícia Nacional e que não conseguiu cumprir passado nove meses”, disse.

Para o PAICV, ressaltou, é “muito preocupante que face aos fenómenos que vêm acontecendo e a insegurança que vem reinando, que pessoa e os bens sejam confrontados com essa situação”.

Governar, segundo Janira Hopffer Almada, é priorizar e a segurança é um bem essencial, da qual não podemos prescindir, pois, a estabilidade é um recurso estratégico de Cabo Verde a que não queremos e nem devemos dispensar.

“Por tudo isso, o PAICV apela à responsabilidade do Governo no sentido de esgotar todas as vias do diálogo para proteger o país e os cidadãos e motivar a classe para que possam exercer a sua actividade com zelo e profissionalismo”, afirmou.

O clima de insegurança, considerou a líder do maior partido da oposição, vem sendo sentido pela população no dia a dia, não obstante estatísticas que vêm sendo divulgadas, “particularmente, pelo primeiro-ministro”.

Perante este processo, que desencadeou em greve, a presidente do PAICV avisa que a segurança é um bem essencial, que encerra complexidade, que demanda muita serenidade, ponderação e, sobretudo, muita responsabilidade no seu tratamento.

PC/ZS

Inforpress/Fim

