Greve/PN: Confederação Cabo-verdiana dos Sindicatos Livres vai queixar-se do Governo junto à OIT

Cidade da Praia, 03 Jan (Inforpress) – A Confederação Cabo-verdiana dos Sindicatos (CCSL) vai apresentar junto à Organização Internacional do Trabalho (OIT) uma queixa contra o Governo de Cabo Verde relacionada com a greve dos policias, anunciou hoje Manuel Vaz.

“Vamos apresentar uma queixa contra o Governo de Cabo Verde junto à OIT, por violação intencional e abusiva do direito do exercício da greve por parte de Polícia Nacional”, garante o líder da CCSL.

José Manuel Vaz fez esta revelação aos jornalistas numa conferência de imprensa, convocada para reagir às declarações do chefe do Governo, Ulisses Correia e Silva, que disse que a greve dos polícias é “quase que um verdadeiro atentado ao Estado de Direito Democrático” que, segundo ele, resultou no “desrespeito pela requisição civil e em manifestações e confrontações ilegais”.

A Polícia Nacional esteve em greve nos dias 27, 28 e 29 de Novembro, convocada pelo seu sindicato, o Sinapol.

Para o líder da CCSL, durante a greve, não foram garantidos os serviços mínimos porque a este respeito as partes não chegaram ao entendimento.

“Não se chegou a um entendimento porque o Governo acha que não tem que chegar ao entendimento com o Sindicato Nacional da Polícia”, acusou José Manuel Vaz, acrescentando que durante as negociações a directora Geral do Trabalho questionou o Ministério da Administração Interna (MAI) a “reflectir e rever a sua última proposta” para que se pudesse constituir o serviço mínimo”.

Segundo Vaz, o Governo acha que “100 por cento do policial devia prestar os serviços mínimos” e que isto é um “disparate” do executivo.

“O Governo foi mal assessorado neste aspecto e o senhor primeiro-ministro teve uma posição infeliz”, afirmou, a propósito das declarações de Ulisses Correia e Silva sobre a requisição civil que, segundo ele foi “desrespeitada”.

Sobre a hipótese que o Governo já adiantou no sentido de legislar para restringir a greve por parte das forças de segurança, entende que se trata de um “posicionamento grave”.

“Cabo Verde não é caranguejo. Vamos é para a frente e não para atrás. Se há um direito, que foi reconhecido e está na lei, não podemos agora retirá-lo”, afirmou, acrescentando que o mínimo que se pode fazer é “reforçar a actual lei vigente”.

“Seremos frontais e contra qualquer atitude retrógrada para Cabo Verde livre e democrático”, posicionou-se José Manuel Vaz à eventualidade de algumas greves serem restringidas no país.

Quanto às manifestações dos polícias pelas ruas, que o executivo de Ulisses Correia e Silva considera “ilegal”, José Manuel Vaz diz o contrário e desafio o Governo a provar que é ilegal.

Por outro lado, deixou transparecer que outras forças de segurança, como os guardas prisionais e os guardas municipais estão a pedir à CCSL no sentido de os apoiar para a “elevação dos seus salários que há vários não foram actualizados”.

