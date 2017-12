Greve: Governo determina requisição civil na Polícia Nacional

Cidade da Praia, 26 Dez (Inforpress) – O Governo, através de Resolução do Conselho de Ministros, determinou a requisição civil do pessoal policial da Polícia Nacional (PN) entre as zero horas do dia 27, quarta-feira, e 23:59 de 29 de Dezembro, sexta-feira.

Segundo um comunicado do Governo, esta requisição civil visa assegurar a prestação dos serviços considerados “indispensáveis” e que se mostraram necessários e adequados à satisfação de necessidades “impreteríveis” da comunidade.

Esta decisão vem na sequência do pré-aviso de greve anunciado pelo sindicato da polícia 27, 28 e 29 deste mês, envolvendo o pessoal policial da PN, “uma vez que não foi possível chegar a acordo quanto aos serviços mínimos a serem garantidos durante a greve”, realça a nota governamental.

A abrangência da requisição civil, acrescenta a mesma fonte, justifica-se pelo facto de, nesta quadra festiva, tal como acontece todos os anos, decorrer a operação “Natal e Fim de Ano em segurança” da Polícia Nacional, que envolve todos os efectivos operacionais, bem como os efectivos que normalmente desempenham funções burocráticas na PN.

O Governo justifica ainda, dizendo reconhecer a necessidade de satisfação de “necessidades sociais impreteríveis”, no caso, a ordem e a segurança públicas, a protecção da vida dos cidadãos, da sua integridade física e patrimonial, a paz social e colectiva, valores fundamentais para a sociedade cabo-verdiana, particularmente nesta época do ano em que se aspira por harmonia e por tranquilidade.

De igual modo, decidiu pela requisição civil “de forma a salvaguardar os interesses essenciais e fundamentais do país e garantir as condições necessárias para a realização de actividades sociais, comerciais, recreativas e familiares, em paz e segurança”.

Em declarações à Inforpress esta terça-feira, à saída da última e terceira ronda negocial, o presidente do Sindicato Nacional da Polícia, José Barbosa, disse que a greve convocada pelo SINAPOL “manter-se-á para os dias 27, 28 e 29” deste mês”.

“Havia um acordo em que a actualização salarial se fizesse a partir de Janeiro de 2018. Temos o dito por não dito”, precisou o líder do SINAPOL, para quem “faltou outra vez a diplomacia por parte do Ministério da Administração Interna (MAI), não obstante ter recusado a actualização da PN, não tem nenhuma perspectiva à volta disto”.

Segundo o presidente do sindicato dos agentes policiais, das conversas havidas ao longo das três rondas negociais pode-se depreender que os responsáveis do MAI estão “acomodados em implementar recursos materiais na Polícia Nacional”, sem que se fale mais da questão salarial, “como se os profissionais da PN não fossem importantes”.

Inforpress/Fim

