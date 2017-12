Grace Évora apresenta novo álbum “2069” na Cidade da Praia

Cidade da Praia, 28 Dez (Inforpress) – Grace Évora lança nesta sexta-feira, na Cidade da Praia, o novo álbum de originais intitulado “2069”, volume I.

Grace Évora vai actuar com uma banda vinda d Holanda composta por Djoy Delgado, Manu Soares, Toto Nascimento e Danilo Tavares.

Ainda na mesma noite, o artista convida os músicos Zé Rui, Lejemea e Albertino Évora para uma actuação, numa noite em que se espera performances dos DJ Dos e Duca.

O álbum 2069, de acordo com um vídeo do artista nas redes sociais, é uma forma de demonstrar que quer continuar “por muitos anos” no mundo da música e o numero 69 evidencia o ano em que nasceu.

No ano em que o artista comemora 30 anos de carreira, Grace Évora resolveu editar 30 músicas, neste caso o álbum 2069 que vai ter dois volumes.

No volume I, o álbum conta com 18 faixas musicais e todo o percurso e os estilos do artista como zouk, coladeira e balada, e no volume II, que ainda não foi divulgada, terá 12 faixas.

O álbum que já pode ser ouvido nas várias plataformas digitais comporta temas novos como “Lembram na Bo”, “Nha titiu”, “Rende vous”, “Cabuverdiana”, “Nelly”, “So bo Pdim”, “Circunstância”, “Conversa venenod”, “nos afete”, “Nôs cultura”, “Mede d ama”, “Txin txin”, “bo vice”, “Amor sincero”, “Deixa felicidade reina”, “Amor virtual”, “Enteado” e “Epoca trublode”.

As composições são de Grace Évora, Djim Job e Calú, José Fonseca e Tó Semedo, entre outros.

Neste trabalho Grace Évora faz duetos com Ceuzany, Dynamo, Nancy Vieira, Micas Cabral, Zé Carlos, Albertino Évora e Zé Rui de Pina.

O álbum já foi lançado em Paris (França), Fankfurt (Alemanha), Estónia, Moçambique, Angola, Grécia e Estados Unidos.

