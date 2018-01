Governo vai investir oito mil contos na reabilitação da sede do Instituto Internacional da Língua Portuguesa

Cidade da Praia, 05 Jan (Inforpress) – O Governo vai investir cerca de oito mil contos para reabilitação da sede do Instituto Internacional da Língua Portuguesa (ILLP), informou hoje o ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Fernando Elísio Freire.

Em conferência de imprensa para balanço da reunião governamental, o porta-voz do encontro explicou que a aprovação da resolução para ratificação do acordo entre o Governo de Cabo Verde e o IILP vai permitir aos cidadãos que trabalham nesta instituição beneficiar de um conjunto de privilégios.

Tendo em conta que a Cidade da Praia acolhe a sede do IILP, e, a partir de Junho, Cabo Verde vai assumir a presidência da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), assegurou que o executivo vai investir cerca de oito mil contos na reabilitação da “casa cor de rosa” uma vez que pretende apostar “fortemente” na diplomacia cultural.

“Esta medida constitui um passo decisivo a nível cultural e apresentamos a nossa presidência com muita força e, acima de tudo, fazer com que a CPLP possa ser, de facto, uma comunidade e organização muito mais dinâmica”, afirmou o ministro dos Assuntos Parlamentares e Presidência do Conselho de Ministros e ministro do Desporto.

O Conselho de Ministros aprovou também o projecto de decreto-lei que procede à alteração do decreto-lei nº6/2014, de 26 de Janeiro, que cria e regula a retribuição mínima mensal garantia aos trabalhadores por conta outrem, sujeitos ao regime do Código Laboral, de 11 para 13 mil escudos.

Segundo explicou o porta-voz da reunião, essa medida não é aplicada na administração pública uma vez que já paga um valor superior que não tem nenhum impacto orçamental para o Estado, mas assegurou que caberá ao sector privado cumprir com essa medida.

A reunião ministerial aprovou, igualmente, a proposta de resolução que aprova, para ratificação, a convenção de auxílio judiciário em matéria penal entre os Estados membros da CPLP.

Segundo Fernando Elísio Freire, esse acordo vai reforçar a cooperação judiciária em matéria penal e garantir maior rapidez e eficácia nas questões judiciarias entre os países da CPLP, mas também no combate e luta contra a criminalidade organizada e natureza transnacional.

“Essa proposta vai contribuir ainda para o reforço da cooperação dos ministérios públicos que passaram a ter um papel central nas convenções internacionais a nível dos países membros da CPLP e mais celeridade no auxilio judiciário entre os Estados”, acrescentou.

