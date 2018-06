Governo vai elaborar brevemente um plano estratégico para as TIC – director DGPOG

Cidade da Praia, 15 Jun (Inforpress)- O Governo vai elaborar brevemente um plano estratégico para as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), que será um instrumento de apoio pedagógico no processo de ensino e aprendizagem, afirmou o director-geral do Planeamento, Orçamento e Gestão.

A informação foi avançada hoje, na Cidade da Praia, por José Marques, momentos antes de presidir à abertura do workshop sobre a “utilização das TIC no sistema educativo cabo-verdiano”, promovido pela Rede Nacional da Campanha de Educação para Todos (RNCEPT).

“Nos temos em carteira e em curto espaço de tempo vamos elaborar o plano estratégico das TIC para a educação, sendo que será um instrumento que vai orientar o Ministério da Educação em relação à modernização das escolas e dar apoio pedagógico no processo de ensino e aprendizagem”, assegurou o responsável, sublinhando que essa nova abordagem das TIC tem de dar respostas às aspirações da sociedade actual.

Na ocasião, o director da DGPOG adiantou que o programa implementado pelo Governo vai dar continuidade ao programa Mundu Novo que, apesar de ser um bom projecto, segundo este responsável, não foi, entretanto, muito bem planificado nem implementado.

O director, que considerou que as Tecnologias de Informação e Comunicação têm tido um papel muito importante no sistema educativo, assegurou que a nível nacional foram introduzidas medidas que visam levar às escolas o sistema de gestão administrativa e pedagógico, mas também doptar os professores com ferramentas que lhes permitam ter um instrumento pedagógico e fazer as suas pesquisas e ensinar.

Para além dessas acções, garantiu que o Governo tem em curso ainda várias medidas a nível de reabilitação de escolas que irão abranger cerca de 180 estabelecimentos, até o final deste ano, medidas essas que, ao seu ver, vão contribui para melhorar o ambiente educativo e o espaço de aprendizagem.

“A adesão dos professores e dos alunos em relação às novas tecnologias têm sido muito positiva, sendo que hoje em dia em Cabo Verde a maioria dos docentes já dispõe de um dispositivo móvel, o que demonstra que estão mais familiarizados com a era digital”, reconheceu o director, que avançou que o encontro vai servir também para recolher subsídios para a elaboração do plano estratégico das TIC para a educação.

Por seu turno, o secretário executivo da Rede Nacional da Campanha de Educação para Todos (RNCEPT), Abrão Borges, que considerou as Tecnologias de Informação e de Comunicação como uma prioridade para a rede, sublinhou que a ideia é fazer com que todos tenham acesso às novas tecnologias de forma global.

“O grande foco dessa iniciativa é fazer com que o ensino chegue a todos e de forma inclusiva”, salientou.

Adiantou que o evento conta com a participação de professores, gestores, directores e delegados escolares da Cidade da Praia.

A Rede Nacional da Campanha de Educação para Todos é financiada pela Campanha Mundial para a Educação, Rede de Campanha de Educação da África e pelo Fundo da Sociedade Civil para a Educação, num montante de 98 mil dólares, para desenvolver e promover actividades relacionadas com a advocacia para uma educação inclusiva de qualidade.

