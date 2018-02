Governo reitera compromisso de transferir competências e levar ONG a desempenhar melhor suas funções

Cidade da Praia, 05 Fev (Inforpress) – O ministro do Estado e da Presidência do Conselho de Ministros reiterou hoje o compromisso do Governo em continuar a transferir competências, para que as Organizações Não Governamentais possam desempenharem melhor a sua função social.

Fernando Elísio Freire falava aos jornalistas no final de uma visita/encontro com a Cáritas Cabo-verdiana, organização da igreja católica que trabalha na área de solidariedade social.

Segundo adiantou, com esta medida de passar para as ONG algumas competências, o objectivo do Governo é garantir a eficácia das acções sociais e fazer com que as mesmas cheguem precisamente àqueles que mais precisam.

“Não há melhor entidade para fazer isso do que as entidades ligadas às igrejas”, disse.

Questões ligadas à educação para mudança de comportamento, educação para cidadania, para segurança, para a paz e para democracia, bem como acções de sensibilização a nível da saúde, economia social e solidária, são algumas áreas que o Governo quer “desgovernamentalizar”.

“São áreas interessantes que estamos a desenvolver e a abrir o caminho para que as ONG, principalmente as ligadas às igrejas, possam assumir um papel relevante no nosso sistema social” sustentou.

Conforme adiantou o ministro, essa parceria com essas organizações da sociedade civil já existe, sendo que o próximo passo é estruturar as açcões para serem desenvolvidas ao longo do tempo, através de assinaturas de contratos-programa, convénios ou protocolos e com recursos muito bem identificados e distribuídos pelos vários projectos.

“Pese embora toda a nossa evolução a nível da educação temos ainda lacunas a nível do acesso à creche por parte das crianças entre os 0 e três anos, idosos e pessoas com deficiência que precisam de cuidados especiais, comunidades inteiras que precisam de mudanças de comportamento, as ONG são importantíssimas nesse aspecto e a Cáritas tem uma experiência extraordinária”, realçou.

Da parte da Cáritas Cabo-verdiana a secretária-geral, Marina Almeida, acolheu com “muita satisfação” essa abertura do Governo em apoiar no desenvolvimento das suas acções.

“As propostas são interessantes e vêm responder um pouco a nossa preocupação de perenização do trabalho da Cáritas junto das pessoas mais vulneráveis. Se o Governo está a abrir essa possibilidade aí acho que é colocar mãos a obra para também merecer”, disse.

Para além da Cáritas Cabo-verdiana o ministro do Estado e da Presidência do Conselho de Ministros já visitou a Associação dos Adventistas do Sétimo Dia, a Liga Nazarena, fundações entre outras ONG e instituições de solidariedade social.

MJB/FP

Inforpress/fim