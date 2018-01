Governo quer estar em comunhão com a igreja para trabalhar para a dignidade da pessoa humana – ministro de Estado

Cidade da Praia, 27 Jan (Inforpress) – O Governo manifestou hoje o seu compromisso de estar em comunhão com a igreja, sobretudo católica, trabalhar para a dignidade da pessoa humana, baseada em doutrina social da cristandade, de forma a ir ao encontro da Constituição.

Durante a sua intervenção na abertura do VI Encontro do Conselho Permanente dos Bispos da África Ocidental, o ministro de Estado, da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, ressalvou que a dignidade da pessoa humana e a sua autonomia afiguram-se como o objectivo máximo de qualquer governo.

Fernando Elísio Freire disse que Cabo Verde se assume claramente como um país de matriz cristão, pelo que a honestidade, lealdade, trabalho, amor ao próximo, o capital social e, acima de tudo, a dignidade, são “valores supremos”, e que “o Governo quer trabalhar com a Igreja Católica no sentido de ter uma sociedade mais resiliente, mais digno e feliz”.

A este propósito, atestou que a politica social deve ser um elemento essencial da estratégica do desenvolvimento do país e uma prioridade para se combater as desigualdades socias e que o primeiro passo “passa, necessariamente, pelo emprego”.

Nesta perspectiva, afirmou que um verdadeiro desenvolvimento deve responder às necessidades das pessoas, designadamente emprego, saúde, educação, habitação, alimentação e formação profissional.

Considerando como normalidade a seca nos países do Sahel, o governante lembrou, entretanto, que Cabo Verde passa por um momento “muito difícil”, marcado por uma severa seca, tendo sublinhado que juntamente com as organizações da sociedade civil, principalmente a igreja, o Governo quer devolver esperança à população para um amanhã melhor.

Para o ministro, é “uma honra” para o país receber o VI Encontro do Conselho Permanente dos Bispos da África Ocidental, alegando que demonstra que Cabo Verde é uma nação “muito importante” na região e que, acima de tudo, mostra o papel e a força que a igreja cabo-verdiana tem feito no país e nesta sub-região.

Enquanto isto, o presidente da Câmara Municipal da Praia, Óscar Santos, destacou o facto de a capital cabo-verdiana ter sido escolhida para albergar um evento desta natureza, esperançado em como desta urbe poderão sair coordenadas importantes para o desenvolvimento eclesial e social dos países membros da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO).

Durante o VI Encontro do Conselho Permanente dos Bispos da África Ocidental, os bispos irão abordar temas como a família, a juventude, a pastoral social e farão uma análise da situação política nos respectivos países.

