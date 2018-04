Espargos, 14 Abr. (Inforpress) – O Governo quer encontrar melhor modelo de regionalização visando mais rendimento e criação de riqueza no país, tendo partilhado a questão com os munícipes, na ilha do Sal, durante conferência sobre regionalização a que presidiu, na tarde de sexta-feira.

Com um Cine Asa bem composto, a conferência iniciou com a apresentação de um vídeo informativo sobre Regionalização, observando as suas vantagens e impactos.

Para melhor compreensão dos presentes, o consultor Francisco Tavares, considerando que a regionalização é a segunda, senão “a maior reforma” do Estado,

“jamais feito” em Cabo Verde, debruçou-se sobre a rubrica “Territorialização dos objectivos, Desenvolvimento sustentável e do PEDS, realçando que a territorialização é condição “sine-qua-non” para a realização dos ODS.

Após a sua explanação, o primeiro-ministro dissertou, por sua vez, sobre “Que modelo de governação das ilhas”, explicando que o que se pretende com a regionalização é fazer de cada ilha uma economia, aproveitando as suas potencialidades, adversidades e vocações para criar oportunidade de emprego, crescimento e rendimento.

“Aquilo que temos sobre a mesa é: encontrar um melhor modelo, as melhores opções para o desenvolvimento das ilhas através de um modelo de governação regional, isto associado a reformas que também estão a ser introduzidas”, disse, acrescentando que “manter as coisas como estão” tende-se a “aprofundar” as assimetrias.

“Assim, o momento é de facto, de tomar grandes decisões. Temos que governar este país para aquilo que são as nossas ilhas e não para as mesmas políticas, de uma forma totalmente horizontal para realidades geográficas diferentes”, frisou.

Respeitando dilecções contrárias, Ulisses Correia e Silva disse que para fazer face à regionalização, o Governo recentra sua proposta na criação de autarquias supramunicipais, com competências transferidas do Governo central para a administração regional, mantendo as aptidões do município, com órgãos deliberativos e executivos eleitos, cada ilha uma região, com excepção de Santiago que teria duas regiões.

Apesar do avançado da hora, a conferência sob regionalização foi seguida de um debate “muito participativo”.

O chefe do executivo concluiu reiterando que Cabo Verde precisa de um novo modelo de governação que possa dar novas respostas, por forma a criar condições de maior desenvolvimento do país.

SC/JMV

Inforpress/Fim