Governo quer que Cabo Verde seja um país exemplar em matéria de transparência – ministro

Cidade da Praia, 02 Fev (Inforpress)- O Governo está a trabalhar para reforçar o mecanismo da fiscalização para fazer de Cabo Verde um país exemplar em matéria de transparência e boa governação empresarial, assegurou hoje o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia.

A constatação foi feita pelo governante, durante a sua intervenção na cerimónia de encerramento do II Congresso da Ordem Profissional de Auditores e Contabilistas Certificados (OPACC), que decorreu hoje, na Cidade da Praia, sobre o tema “Os profissionais contábeis face aos imperativos da transferência e da boa governação”.

Olavo Correia garantiu que o Governo está a trabalhar para reforçar o mecanismo de fiscalização do Tribunal de Contas, da Inspecção-Geral das Finanças, da Agência Reguladora de Aquisições Públicas (ARAP), da Polícia Judiciária e de todo sistema judicial, para que Cabo Verde seja um país exemplar em matéria de transparência e de boa governação empresarial.

“Para tal, queremos estabelecer uma parceria com a OPACC , no sentido de promover um o bom Governo corporativo ao nível de todas as instituições que intervém na economia e na sociedade cabo-verdiana, sendo que o compromisso com a transparência e boa governação é um instrumento essencial para a construção do futuro de Cabo Verde”, sublinhou

Entretanto, assegurou que o Governo quer criar um quadro de parceria com a ordem, para que juntos possam cultivar a cultura de melhores práticas, através de formação, comunicação, partilha de conhecimento e de informação para fazer da transparência um acto de vida e uma forma de estar no mundo empresarial e na política.

“Para que isto aconteça, temos de incrementar essa cultura e seremos proactivos do ponto de vista cultural a nível de boa governação empresarial e da transparência na gestão dos bens públicos e privados”, realçou, frisando que estão a trabalhar para mudar toda a forma de governação empresarial pública e criar um quadro para que as empresas públicas sejam bem geridas com auditorias, prestação de contas ao Estado, mas também a sociedade cabo-verdiana.

Por outro lado, adiantou que o Governo quer eficiência e para tal terá de avançar para a reestruturação das empresas que intervém na esfera pública e estejas em áreas cruciais para o futuro de Cabo Verde, nomeadamente transportes aéreos, marítimos, produção de energia, de água e telecomunicações

No seu entender, o caminho passa por redefinir o modelo de governança para que o país possa ter empresas eficientes, com qualidade na prestação de serviços, sustentáveis a prazo, e terá o Estado como accionista regulador e uma gestão de base privada focada na eficiência com resultados para todos.

