Governo garante que reforma no sector marítimo e portuário vai continuar em Cabo Verde

Cidade da Praia, 19 Jan (Inforpress) – O secretário de Estado Adjunto para a Economia Marítima, Paulo Veiga, disse hoje na Cidade da Praia que a reforma no sector marítimo e portuário vai continuar em Cabo Verde.

O governante que falava no final da visita que efectuou esta sexta-feira ao porto da Praia e à delegação da Agência Marítima e Portuária (AMP), avançou que a reforma “é para continuar e as concessões de portos são para ser feitas”.

Segundo Paulo Veiga, a visita que efectuou às referidas instalações visa avaliar todo o processo da reforma do sector portuário e marítimo, iniciado há cerca de quatro anos, e ver se o que foi feito está a resultar “ou se há necessidade de ajustes e alterações para que as coisas funcionem bem nesta área”.

A reforma do sector portuário e marítimo começou com a criação da AMP e a unificação de vários outros sectores, disse Paulo Veiga, sublinhando ainda que o plano para concessões de portos do país é “um processo que tem de ser mais aprofundado” para que se possa avançar nesta matéria.

“Queremos um sector marítimo e portuário capaz de fiscalizar, controlar e a regular. Queremos um sector marítimo forte” em Cabo Verde, enfatizou o governante em declarações à Inforpress.

Durante a visita, o secretário de Estado foi informado sobre a implementação e o funcionamento do Sistema de Gestão do Tráfego Marítimo em Cabo Verde, coordenado pela Agência Marítima e Portuária.

A instalação deste sistema visa melhorar a gestão do tráfego e a segurança marítima, bem como a fiscalização e o controlo do mar do arquipélago.

