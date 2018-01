Governo está a trabalhar para implementar a tarifa social de água ainda este ano – ministro

Cidade da Praia, 03 Jan (Inforpress) – O ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, afirmou hoje, na Cidade da Praia que o Governo está a trabalhar para que o sistema de tarifa social de água seja implementado ainda no decorrer deste ano.

A garantia foi dada pelo governante, que falava aos jornalistas, depois de conferir posse aos novos membros do Conselho de Administração da Agência Nacional de Água e Saneamento (ANAS).

“Neste momento os técnicos e instituições estão a trabalhar com a máxima urgência para que possamos aprovar e colocar em prática estes princípios ainda no decorrer deste ano”, explicou Gilberto Silva assegurando que a tarifa social vai ser definida por um sistema de escalonamento.

Entretanto avançou que o Governo irá fazer novos investimentos a nível nacional, que passam pelo aumento da rede de água e saneamento, estações de tratamento, unidades de reutilização das águas residuais, criação de novas estações de dessalinização, investimentos que, no entender do ministro, requerem uma boa parceria das entidades privadas.

Para o governante, já se fez muito a nível deste sector, mas ainda há muito a fazer em matéria de planeamento regulamentação técnica, económica e de investimento.

Em relação aos novos membros do Conselho de Administração da ANAS, Gilberto Silva disse que é uma equipa responsável que irá trabalhar no sentido de assegurar “bons serviços” não só para a população em geral, mas também para o sector da economia e do turismo.

“Cabo Verde tem objectivos estratégicos e metas muito importantes a alcançar no sector da água e saneamento, desafios esses que estão alinhados com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e com a agenda mundial de 2030”, sublinhou.

Por seu turno, o novo presidente do Conselho de Administração da ANAS, Miguel Ângelo da Moura, disse que a sua equipa está motivada para trabalhar em prol de mais e melhor qualidade de água, de serviços de saneamento, maior e melhor qualidade de regulação técnica dos serviços prestados pelas operadoras do sector e diminuir a tarifa de água e saneamento.

Durante a sua intervenção na cerimónia de posse, o novel PCA da ANAS sublinhou que os desafios no sector da água e saneamento em Cabo Verde decorrem da “justa” exigência da sociedade, a qual interpretam como estímulos para encontrar e implementar as “melhores e eficazes” respostas para o sector a nível nacional.

Para Miguel da Moura, esses desafios correspondem aos cadernos de encargos e à missão da equipa em servir o sector tal como está plasmado no programa do Governo e no plano estratégico de desenvolvimento sustentável 2018/2020.

“Num país semiárido como Cabo Verde, a correcta gestão dos recursos hídricos e financeiros exige um equilíbrio entre ensinamentos e conhecimentos científicos com uma boa dose de arte, visão de enfrentar situações concretas cujas respostas nem sempre estão prescritas nos manuais de hidrologia e de outras ciências ambientais”, sublinhou.

O novo Conselho de Administração da ANAS é composto por Miguel Ângelo da Moura, António de Pina e Inácio Mendes.

AV/ZS

Inforpress/Fim

Gostar disto: Gosto Carregando...