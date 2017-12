Cidade da Praia, 27 Dez (Inforpress) – O ministro das Finanças prometeu hoje, na Cidade da Praia, que o Governo está a trabalhar para que as facilidades a nível do desembaraço alfandegário seja uma realidade a partir de 2018.

Olavo Correia fez essa promessa em declarações à imprensa, depois de uma visita à empresa “Manuel do Anjos & Filhos, SA”, na sequência das deslocações que vem efectuando às grandes empresas de marca nacional.

De acordo com o ministro, há um quadro de compromisso, uma vez que já estão criadas todas as condições para o desembaraço alfandegário se faça em menos de 24 horas.

“A nível alfandegário,melhoramos muito nos últimos meses, mas temos ainda um longo caminho a percorrer, porque queremos um desembaraço alfandegário em 24 horas , por forma a criar mais facilidades às empresas cumpridoras”, notou o ministro, considerando que Manuel do Anjos tem sido uma empresa cumpridora com com Estado, com o INPS e com os seus trabalhadores.

Por isso, considerou que se trata de uma empresa que serve as pessoas, ao Estado e aos credores, sendo que, por isso, merece uma melhor atenção a nível de facilidades.

“Estamos na presença de uma marca muito antiga, que está a inovar, a investir e a expandir e, por isso, o Governo agradece este tipo de empreendimento de uma empresa com mais de 130 pessoas”, enfatizou.

No entanto, sublinhou que existem desafios para reforçar a fiscalização e as facilidades a nível do desembaraço alfandegário, principalmente na cobrança de impostos.

“O Estado está a trabalhar em parceria com o sector privado para que isto aconteça”, informou o ministro das Finanças.

OM/JMV

Inforpress/Fim

