Governo espera equacionar instalação de produção do gelo no cais de pesca da Praia neste primeiro semestre

Cidade da Praia, 15 Jan (Inforpress) – O secretário de Estado Adjunto para a Economia Marítima afirmou hoje que vai trabalhar para ainda no decorrer deste primeiro semestre conseguir recuperar a instalação de produção do gelo no cais de pesca da Praia.

Paulo Veiga deixou esta garantia durante uma visita ao cais de pesca da capital do país, que teve como propósito, inteirar-se do funcionamento do mesmo e ouvir as preocupações dos armadores e peixeiras, que apontaram, justamente, a falta de gelo para a conservação do pescado como uma das preocupações.

“Fui informado que temos uma parceria com a Cooperação Japonesa para recuperar a instalação do gelo. Tenho conhecimento que a parte japonesa estará cá até ao final do mês para a implementarmos essa cooperação e o problema de gelo no cais de pesca da Praia até ao final deste semestre deve ficar resolvido”, disse.

Para além do gelo, que neste momento é disponibilizado, segundo os armadores e peixeiras, “em quantidade insuficiente”, por causa da instalação, os mesmos apontaram a construção de um mercado para a venda de peixe no local, como outra preocupação.

“O primeiro mercado já existe. Tinha um problema, segundo fui informado, de energia, mas que também já foi resolvido. Por isso, espero que poderemos dar início e pô-lo operacional o quanto antes, porque ter um mercado deste fechado é um mau investimento para o Estado e um mau investimento para a economia local”, frisou o governante.

Esta manhã, além do cais de pesca da Praia, o secretário de Estado Adjunto para a Economia Marítima, Paulo Veiga, visitou mais duas infra-estruturas ligadas ao sector, na Cidade da Praia.

