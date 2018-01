Governo escusa-se a transferir mais recursos às entidades gestoras de direitos autorais   

Cidade da Praia, 29 Jan (Inforpress) – O ministro Abraão Vicente afirmou hoje que o Governo não vai transferir mais recursos para às entidades gestoras de direitos autorais e que as mesmas podem recorrer a outros fundos para a implementação da cobrança efectiva.

O titular das pastas da Cultura e das Indústrias Criativas fez esta afirmação, na Cidade da Praia, depois de receber, em audiência, responsáveis da Sociedade Cabo-verdiana de Música (SCM) e da Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde (ACACV).

Em cima da mesa esteve a lei que cria a taxa compensação equitativa pela cópia privada e a lei das entidades gestoras de direitos de autor e conexos.

“Não haverá mais transferências por parte do estado, há não ser que seja verbas inscritas através da cópia privada uma vez que neste momento à margem orçamental é muito reduzida”, assegurou o ministro, que informou as entidades gestoras sobre esta medida do Governo.

Abraão Vicente disse que a partir de agora as entidades privadas de gestão dos direitos autorais podem ter acesso ao crédito bancário para fazer e acelerar o processo de implementação da cobrança efectiva.

Na ocasião, o governante afirmou que, em relação aos direitos autorais, 2017 foi um ano “extraordinário” e “de ganhos” não só com a aprovação da lei dos direitos autorais, mas também pela distribuição da taxa de compensação equitativa pela cópia privada, permitindo assim às entidades gestoras receber recursos pela primeira.

Adiantou que durante o encontro teve também a oportunidade de auscultar e recolher sugestões finais das entidades sobre a lei das entidades gestoras de direitos de autor e conexos, que no seu entender vai dar “mais legitimidade” às entidades no sentido de fazerem a cobrança efectiva da cópia privada.

O presidente da Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde (ACACV), Mário Benvindo Cabral, garantiu que os 10 mil contos recebidos, no âmbito da taxa compensação equitativa pela cópia privada, serão divididos em três partes, sendo que 10% será para o funcionamento da associação, catalogação de todos os produtores e realizadores, dos filmes das obras existentes.

“Cerca de 40% vai ficar disponível para apoiar a pequenas e grandes produções, mas não na totalidade”, sublinhou Mário Benvindo Cabral, que se mostrou “muito satisfeito”, uma vez que, sublinhou, a associação não tinha verbas para implementar o plano de actividades.

Acrescentou que para este ano a ACACV irá apoiar projectos de curtas-metragens, mas também de longas, desde que tenham um orçamento mais reduzido.

“Cabo Verde deve apostar em produções de baixo custos porque não temos indústria nem formatos que requerem menos meios e equipamentos, sendo que é possível fazer grandes produções com pouco dinheiro”, defendeu, sublinhando que a ideia da associação é atingir o máximo possível de beneficiários através de edital que será lançado, de modo a massificar o sector.

Da parte do ministro, disse que receberam a garantia que o seu ministério irá apoiar projectos com “grande orçamento” que queiram aceder ao fundo internacional.

Por outro lado, a presidente da Sociedade Cabo-verdiana de Música (SCM), Solange Cesarovna, revelou que parte deste montante vai ser investido na organização dos departamentos da sociedade, que a partir deste ano vai passar a integrar a Confederação Internacional de Sociedades de Autores e Compositores (CISAC), para implementar o código de cobrança e de distribuição, e nos titulares de direitos que são autores e músicos.

Solange Cesarovna, que considerou o ano de 2018 de “grandes investimentos”, sublinhou que o código de cobrança e de distribuição são as prioridades para este ano.

“Para tal, esta prevista uma consultoria internacional para a materialização prática sobre o que vai ser implementado no dossier sobre aquilo que precisamos, a operacionalização dos departamentos jurídicos, informáticos e a catalogação de obras”, realçou

Na ocasião, avançou que a sociedade reuniu-se em assembleia-geral nos dias 11 e 12 para tratar das licenças e tarifários que vão ser aplicados a nível nacional para os diferentes usuários que utilizam a música para os seus trabalhos e diferentes formatos de utilização da música.

“Estamos a falar de licenças para utilizar toda catalogação das músicas registadas na SCM, como também as licenças pagas em casos de grande direito que é a negociação obra a obra ou sincronização como por exemplo utilização de uma música num spot publicitário quer radiofónico ou televisivo”, explicou.

O ministro da Cultura recebeu também a Sociedade Cabo-verdiana de Autores (SOCA).

