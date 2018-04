Governo diz que decreto-lei que regula a integração do IUE na Uni-CV salvaguarda os direitos do colectivo dos docentes

Cidade da Praia, 11 Abr (Inforpress) – O secretário de Estado da Educação, Amadeu Cruz, disse hoje que o decreto-lei que regula a integração do Instituto Universitário de Educação (IUE) na Uni-CV, traz o acordado com os sindicatos e salvaguarda os direitos do colectivo dos docentes.

Reagindo à notícia que dá conta do descontentamento dos professores com o processo, Amadeu Cruz disse que todos os professores que transitam para a Universidade de Cabo Verde (Uni-CV) vão ter um aumento efectivo dos salários e no que se refere às condições para aposentação, adiantou que as soluções foram encontradas em conjunto.

“Pode ser que haja um ou outro professor que possa não estar de acordo. Mas a verdade é que a solução aqui encontrada foi proposta de um dos sindicatos. Nós até fizemos uma cedência ao aceitar a proposta para poder atender às exigências da classe docente”, indicou.

Amadeu Cruz salientou que nem sempre é possível atender todos os interesses particulares individualmente, reiterando que o decreto-lei salvaguarda os direitos do colectivo dos docentes e dos trabalhadores.

O governante garantiu que não há nenhum tipo de discriminação e que todos os professores que transitarem vão ter equiparação salarial com os docentes da Universidade de Cabo Verde, traduzindo no aumento salarial.

Em relação ao período de transição que é também um dos motivos de reclamação, Amadeu Cruz esclareceu que na Universidade de Cabo Verde para se iniciar a carreira de docente é preciso ter o grau de doutor.

Entretanto, indicou que todos aqueles que estão no IUE que não têm doutoramento têm de obter o grau para integrar na carreira e para tal o Governo deu um período transitório de oito anos, como forma de beneficiar os professores.

“É um processo muito generoso e é um benefício para o professor do IUE”, disse indicando que aqueles que ainda não têm doutoramento vão transitar mantendo o mesmo vínculo laboral que mantem actualmente com o Instituto.

Os 49 professores dos Instituto Universitário de Educação (IUE) apelaram hoje para a revisão do decreto-lei que regula a integração do Instituto na Uni-CV, por “não reflectir” a negociação com os sindicatos.

Em nome dos professores da escola do Mindelo, “em sintonia” com os da Cidade da Praia e de Assomada, Rosa Santiago, em conferência de imprensa, no Mindelo, apelou à revisão do diploma antes da sua promulgação pelo Presidente da República.

Amadeu Cruz disse que o documento aprovado em Conselho de Ministros vai seguir os seus trâmites legais, ou seja, que o Governo não vai mexer no documento por considerar que as soluções nelas contidas foram encontradas em diálogo com os sindicatos, com os docentes e com a Uni-CV.

MJB/FP

Inforpress/fim