Governo diz que cerca de 40% dos efectivos da Polícia Nacional aderiram à greve iniciada hoje

Mindelo, 27 Dez (Inforpress) – O Governo estimou hoje em cerca de 40% a adesão dos agentes da Polícia Nacional (PN) ao primeiro de três dias de greve, enquanto o Sindicato Nacional de Polícia (Sinapol) apontou para uma adesão de mais de 90%.

De acordo com dados da Direcção Nacional da PN, divulgados ao final da tarde de hoje através de comunicado, pelo Gabinete de Comunicação do Governo, dos 609 efectivos escalados nos diferentes serviços operacionais e nos serviços burocráticos, 59,28% compareceram no serviço, sendo que, acrescentou, todas as unidades policiais funcionam com o regime de turnos de serviço de 6, 8, 12 e até de 24 horas.

No mesmo documento, referindo-se à presença dos efectivos da PN na marcha pelas ruas, o Gabinete de Comunicação do Governo esclareceu que há que levar em consideração que muitos encontram-se de folga e de férias.

“A Direcção Nacional da PN informa ainda à população em geral, que apesar da greve, a situação é de normalidade, não estando em causa a segurança dos cidadãos”, lê-se ainda no referido documento, que finaliza com declaração de que a PN está a trabalhar no sentido de continuar a garantir a segurança e a tranquilidade de todos.

O Sinapol, ao longo do primeiro de três dias de greve, acusa o Governo de não ter cumprido o memorando de entendimento assinado em Março, no qual se comprometia a atender às reivindicações dos polícias e que levou à desconvocação de uma greve marcada nessa altura.

Os agentes da PN reivindicam actualização salarial, redução da carga horária, introdução de um regulamento de trabalho e pagamento, com efeitos retroactivos, de subsídio de condição policial aos agentes da Guarda Fiscal.

Da lista de reivindicações consta também o pagamento de 25% sobre o vencimento, como subsídio de condução, ao pessoal da PN que exerce, cumulativamente, as funções de condutores.

O ministro, por seu lado, assegura que cumpriu tudo o acordado e pede “razoabilidade, bom senso e responsabilidade” ao sindicato num ano em, segundo disse, foi feito um investimento de mais de 3,6 milhões de euros na Polícia Nacional e o país enfrenta dificuldades devido ao mau ano agrícola.

“Compreendemos a ansiedade, as expectativas, mas é preciso gerir porque este é o país que temos e temos famílias no campo desesperançadas e que precisam também do nosso apoio. O bolo tem que ser dividido equitativamente”, disse.

