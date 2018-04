Governo determinado com reforma do desporto para projectar imagem externa do país

Cidade da Praia, 13 Abr (Inforpress) – O Governo assumiu hoje a determinação em prosseguir com a reforma no desporto, com a implementação de um conjunto de diplomas, através da Lei de Bases da Actividade Física e do Desporto, visando projectar a imagem externa do país.

A garantia foi dada à imprensa pelo ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire, por ocasião da abertura da sétima reunião do Conselho Nacional do Desporto (CND), que decorre no Estádio Nacional, na Cidade da Praia.

O governante lembrou, a propósito, da aprovação, no final de 2017, da Lei de Bases da Actividade Física e do Desporto, considerada a “lei-mãe” do ordenamento jurídico do desporto nacional.

Fernando Elísio Freire avançou que esta reunião do CND vai debater o diploma relacionado com as escolas de iniciação desportiva, a legislação concernente ao apoio às selecções nacionais e o regime jurídico das selecções nacionais, tendo sublinhado que o país tem já aprovado a lei que permite a definição da utilidade pública desportiva, o programa bolsa atleta e o regime jurídico do atleta de alta competição.

Tudo isto, explicou o governante, vai no sentido da criação de todo o quadro legal e legislativo do desporto cabo-verdiano para que o país possa ter um desporto cada vez mais actuante e importante na sociedade, mas, acima de tudo, inclusivo e em todas as localidades, com vista a projectar a imagem externa de Cabo Verde.

Elísio Freire avançou, por outro lado, que o Estádio Nacional, palco do Conselho Nacional, já está a contribuir bastante para o financiamento do desporto, e ressalvou que o Centro do Rendimento de Cabo Verde, a Organização Nacional Antidopagem e o Centro de Medicina Desportiva, bem como a própria infra-estrutura têm contribuído para aumentar as receitas do desporto.

Este Conselho Nacional do Desporto é visto como uma oportunidade para abordar uma série de leis de regime jurídico em construção e aprofundar os subsídios para a melhoria destes diplomas legais que vêm promover uma “profunda transformação”, no que concerne aos objectivos, expectativas e futuro do desporto nacional, com propostas concretas no sentido de responder as necessidades do sector.

Anteprojeto de lei sobre regime jurídico das seleções nacionais, anteprojeto de lei sobre regime jurídico das escolas de iniciação desportiva, anteprojeto de lei sobre regime jurídico apoio às associações desportivas, escolas, clubes e federações são os diplomas em debate para a sua possível aprovação.

O evento está a ser aproveitado para se apresentar às Federações o programa do Centro de Alto Rendimento, o Programa Nacional de Actividade Física, Mexé- Méxé, assim como para a apresentação e ponto de situação dos preparativos para os Jogos Africanos de Praia, previstos para Outubro de 2019, na ilha do Sal.

Integram o Conselho Nacional do Desporto, o Ministério do Desporto, a Direcção-Geral dos Desportos, o Comité Olímpico Cabo-verdiano, o Comité Paralímpico de Cabo Verde, os presidentes das federações desportivas nacionais, a Associação Nacional dos Municípios, o Desporto Militar, a Gestão do Estádio Nacional, a Organização Nacional Antidoping (ONAD-CV) e os ministérios da Economia e da Educação.

