Governo considera salutar o pedido do PAICV para o agendamento do debate parlamentar sobre ensino superior

Cidade da Praia, 12 Abr (Inforpress) – O secretário de Estado da Educação, Amadeu Cruz, considerou “salutar” o pedido do Partido Africano da Indepedencia de Cabo Verde (PAICV –Oposição) para o agendamento do debate parlamentar sobre o ensino superior.

Em declarações à Inforpress, Amadeu Cruz frisou que a diversidade de pontos de vista é fundamental para a construção de melhores soluções, pelo que o Governo vai para esse debate de espírito aberto para apresentar aquilo que tem sido feito e debater com os deputados que representam os interesses da nação.

“Eu saúdo a iniciativa do grupo parlamentar do PAICV e estaremos lá para discutir, avaliar com os senhores deputados aquilo que tem sido o trabalho até agora feito e aquilo que perspectivamos fazer para o futuro” disse.

O governante entende que a oposição pode também ter “boas soluções” que poderão contribuir para a construção de um sistema mais sólido, mais consistente “e que represente a perspectiva da nação”.

“Queremos um modelo que não seja excessivamente conjuntural, mas um modelo que seja estrutural e de longo prazo e que não esteja sujeito às oscilações e às mudanças conjunturais que por vezes acontecem”, sublinhou Amadeu Cruz.

O grupo parlamentar do PAICV pediu esta segunda-feira, o agendamento para a sessão deste mês, de um debate sobre o ensino superior em Cabo Verde, visando “provocar uma reflexão sadia e frutífera” entre os deputados da Nação.

Em comunicado de imprensa, o Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) diz que “urge debater, neste momento, a questão do acesso e da permanência dos jovens no ensino superior”.

Segundo o PAICV “aliada à questão do acesso e da permanência, urge também debater o financiamento e a sustentabilidade da formação superior em Cabo Verde, bem como a sustentabilidade das próprias instituições do ensino superior” no país.

