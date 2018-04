Governo considera “fundamental” Plano Anual de trabalho Cabo Verde/ NU para implementação de programas

Cidade da Praia, 13 Abr (Inforpress) – O ministro da Saúde e da Segurança Social considerou hoje “fundamental” o Plano Anual de Trabalho Cabo Verde/NU, enquanto instrumento de apoio no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e Agenda 2030 no sector.

Arlindo do Rosário manifestou esse reconhecimento em declarações à imprensa após a concretização, esta sexta-feira, da assinatura do Plano de Trabalho Anual 2018, entre o Ministério que tutela e a coordenadora residente do Sistema das Nações Unidas em Cabo Verde, no valor de 530 mil dólares americanos.

“Com esse apoio o Ministério vai conseguir implementar programas que deem respostas às prioridades do país em matéria de direitos e saúde sexual reprodutiva, saúde da criança, dos adolescentes e dos idosos, visando melhorar os indicadores”, disse.

De acordo com o governante, num ano em que o repto da Organização Mundial da Saúde está focado na cobertura universal da saúde, o arquipélago se compromete, com esse apoio, cumprir com esses desígnios explícitos nos ODS.

Na ocasião, Arlindo do Rosário apontou os trabalhos que vêm sendo realizados a nível de vários sectores e ciclo de vida, nomeadamente, a nível infantil com o melhoramento da cobertura vacinal, a nível da adolescência e também da saúde do idoso, como exemplo dessa cobertura universal que se quer.

“Com este compromisso o país tem de ter em atenção os desafios colocados para cumprir com os indicadores, apesar de alguns serem de caracter estruturante e que resultam da condição arquipelágica e insular, associado a parcos recursos humanos e financeiros”, afirmou.

Sublinhou, no entanto, que a intenção “é levar a saúde lá onde for necessário, com alma e paixão”, aos povoados mais afastados, às pessoas com dificuldades de acesso não só por problemas económicos, mas também por questões geográficas.

Nesse particular, o ministro admitiu que, se no aspecto do atendimento houver falhas o país não conseguirá atingir as taxas estabelecidas, pelo que apelou a uma maior humanização a nível do atendimento, isso tendo em conta não só a doença, mas também a pessoa.

Entretanto, lembrou que as doenças oncológicas constituem um peso cada vez maior a nível da morbilidade e mortalidade, assim como económico e social, mas indicou que a melhoria do sistema de saúde é possível se se conseguir trabalhar a vertente preventiva para se reverter a situação da doença no país.

Por seu turno, a coordenadora residente do Sistema das Nações Unidas, Ulrika Richardson, destacou que no âmbito do plano de trabalho referente ao ano 2018 há uma grande expectativa no que respeita à vacinação e nutrição, direito sexual e reprodutiva, transmissão vertical do HIV mãe/filho, gravidez precoce e doenças oncológicas.

“O plano responde aos desafios actuais de um país que já fez uma longa caminhada e conseguiu atingir a eliminação do pólio e a diminuição da taxa da mortalidade infantil. Isso mostra que se trata de um país que está em transformação e que tem as pessoas no centro das políticas públicas”, defendeu.

O Plano de Trabalho Anual 2018 dá seguimento às acções definidas no Quadro das Nações Unidas de Assistência ao Desenvolvimento (UNDAF) elaborado para estar alinhado com o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável (PEDS), a visão da Agenda Global 2030 e os seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e Agenda 2030 estabelecem que os países e seus parceiros devem garantir que todos os seres humanos, sem excepção, possam realizar o seu potencial em dignidade e igualdade, num ambiente saudável, em sociedades pacíficas, justas e inclusivas, de forma a “não deixar ninguém para trás.

