Governo assina acordo com instituições de solidariedade social para execução de acções de apoio social

Cidade da Praia, 06 Jan (Inforpress) – O Governo assina, segunda-feira, um acordo de colaboração com instituições religiosas e de solidariedade social para a execução das acções de apoio social às famílias vulneráveis afectadas pelo mau ano agrícola.

Segundo fonte governamental, o acordo, que está inserido no âmbito do programa de emergência para a mitigação da seca e do mau ano agrícola – PEMSMAA, visa estabelecer os termos e condições disponibilizados pelo fundo financeiro às instituições religiosas e de solidariedade social identificadas para implementar as actividades complementares do plano.

“A ideia é responder às demandas específicas de acordo com os critérios identificados dos agregados familiares agrícolas afectados pela seca e pelo mau ano agrícola durante a vigência do programa”, avança a mesma fonte.

O PEMSMAA tem por objectivo assegurar a resiliência económica nas ilhas afectadas pela seca e o mau ano agrícola, garantindo os meios de subsistência às famílias e a gestão sustentável dos recursos naturais no meio rural.

O programa de emergência para a mitigação da seca e do mau ano agrícola em Cabo Verde abarca o salvamento de gados, num valor de cera 160 mil contos, o plano de gestão de escassez da água, orçado em 351.000 contos e o projecto de actividades geradoras do emprego para as famílias, custando à volta de 340.000 contos.

Para a implementação deste programa, o Governo conseguiu mobilizar 10 milhões de euros (1,1 milhão de contos) graças ao apoio financeiro da União Europeia, que disponibilizou sete milhões de euros, do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO) um milhão de dólares, e outros parceiros.

O acordo será assinado pelo Ministério da Família e Inclusão Social, pela Liga Nazarena de Solidariedade, Cáritas Cabo-verdiana e a Associação das Igrejas do Sétimo Dia.

