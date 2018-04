Governo aposta no projecto “Cabo Verde na Mundo” para promover o país – ministro

Cidade da Praia, 11 Abr (Inforpress) – O ministro da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC) disse hoje que o Governo está a apostar no projecto “Cabo Verde na Mundo” para promover o arquipélago a nível internacional e despertar o interesse de outros países.

Abraão Vicente fez esta afirmação numa conferência de imprensa realizada esta quarta-feira, em Cidade Velha sobre a visita a Cabo Verde do filho do músico jamaicano Bob Marley, Ky-mani Marley, para a gravação de dois video-clips, com imagens captadas nomeadamente em Ribeira Grande de Santiago, Santa Cruz e Tarrafal.

O artista está em Cabo Verde no âmbito do projecto “Cabo Verde na Mundo”, do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas que visa trazer para o arquipélago artistas de renome internacionais, mas também despertar a curiosidade a outros países no sentido de conhecerem a cultura cabo-verdiana.

Na ocasião o governante indicou que neste momento estão a trabalhar num conjunto de nomes de artistas bastantes conceituados a nível mundial e que brevemente outros músicos irão visitar Cabo Verde no âmbito deste projecto.

“O conceito tem de ter sempre em conta a ligação emocional, neste caso temos o Ky-mani Marley que tem uma forte ligação com a cultura afro descendente”, sublinhou Abraão Vicente frisando que na programação da gravação dos dois video-clips a cultura e gastronomia cabo-verdiana sempre estiveram presentes.

O ministro explicou que a ideia é arranjar projectos e pessoas que entendam qual é o espírito, condicionamento e condições de Cabo Verde e que as pessoas estejam engajadas em promover o arquipélago.

Por outro lado, afirmou que Mayra Andrade, Nelson Freitas e outros artistas cabo-verdianos conhecidos a nível internacional podem participar deste projecto que visa levar a bandeira do país o mais longe possível.

Para a implementação deste projecto, além do Governo houve também o envolvimento de privados do sector e das câmaras municipais.

AV/FP

Inforpress/Fim