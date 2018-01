O futuro do país está na capacidade de qualificar o jovem para competir à escala global, ministro Finanças

Cidade da Praia, 05 Jan. (Inforpress) – O ministro das Finanças assegurou hoje durante o I Encontro com a Juventude sobre a Economia Digital que o futuro do país está na capacidade de qualificar o jovem para competir à escala global, através de tecnologia de conhecimento.

Perante uma plateia composta, essencialmente, por jovens empresários ligados ao mundo do negócio digital, Olavo Correia apontou a juventude, a inovação, o conhecimento, a empresa e a qualificação de recursos humanos como apostas determinantes para o sucesso da economia digital e capaz de projectar Cabo Verde para grandes praças financeiras da área.

Considera ser fundamental a qualificação dos jovens cabo-verdianos no sentido de serem jovens do mundo, dotados de capacidade de comunicação, com domínio no ramo da tecnologia e da ciência, tendo manifestado a determinação do Governo em criar condições para serem uma referência no mundo ao nível do ambiente do negócio, assim como “Cabo Verde é hoje ao nível da democracia”.

Cabe ao Estado, esclarece, criar um contesto de ecossistema, alegando que quem compete à escala global são as empresas, mas que se torna determinante uma liderança cooperante nos jovens, de forma a motivar, incentivar e desafiar a construção de um projecto conjunto.

Acredita o governante que com uma politica de parceria entre empresas do ramo, está-se a fomentar, cada vez mais, uma ideia de partilha de responsabilidade, não obstante papéis diferentes entre o governo e os gestores/empresários.

A este propósito, manifestou a disponibilidade do Governo em tudo fazer para criar as condições para que Cabo Verde possa crescer no mundo da economia digital, convicto de que o país está dotado de uma máquina pública altamente qualificada e com capacidade para competir à escala global.

A oportunidade foi aproveitada pelos investidores e jovens empresários ligados às novas tecnologias reivindicarem maior investimento do Governo na economia digital, tendo inclusive apontados para a necessidade de criação de mecanismos que facilitem incentivos fiscais no sector digital.

Pretende-se com esta iniciativa harmonizar uma plataforma de apresentação de exemplos de sucessos de produtos da economia digital “Made in Cabo Verde” aos jovens cabo-verdianos, de modo a valorizar o sucesso e, deste modo, ajudar no fomento de outros sucessos e ao mesmo tempo.

Neste encontro, técnicos e administradores de empresas que laboram neste ramo digital, como “Zing Developers”, “Iphome”, “Doutvisions”, “Ihaba” e Green Studio” apresentaram os seus projectos ao mesmo tempo que partilharam com o público as suas politicas para se projectarem à conquista do mercado internacional

Com este evento, quer-se, ainda, alargar o diálogo entre a juventude e o governo sobre as medidas a serem adoptadas para ultrapassar os constrangimentos actuais e facilitar uma maior participação dos jovens no crescimento da economia digital.

