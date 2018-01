Futebol/São Nicolau: Belo Horizonte vence Praia Branca e continua a liderar o regional da ilha

Cidade da Praia, 20 Jan (Inforpress) – A equipa do Belo Horizonte continua na liderança do campeonato de São Nicolau, depois de vencer o Praia Branca, por 2-0, em jogo da terceira jornada, realizado no Estádio Orlado Rodrigues, na cidade do Tarrafal.

A formação de Juncalinho soma assim a terceira vitória consecutiva e está à espera de um desaire da Académica da Preguiça, com seis pontos, que joga este domingo, 21, com o Ribeira Brava.

No outro jogo deste sábado, realizado no Estádio “DiDeus”, na Cidade da Ribeira Brava, o Ajat SN venceu o Talho por 2-1.

Jogos da terceira jornada:

Sábado, 20/01, Estádio Orlando Rodrigues, jogam Praia Branca x F C Belo Horizonte;

No estádio de “DiDeus”, o combate vai ser entre o Talho e Ajat SN, enquanto que no domingo, 21/01,no estádio Orlando Rodrigues

F C Ultramari a X S C Atlético

Estádio “DiDeus”

Académica da Preguiça X C D R Brava

