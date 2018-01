Futebol/São Nicolau: Académica da Preguiça e Belo Horizonte dividem a liderança do campeonato 

Cidade da Praia, 21 Jan (Inforpress) – As equipas da Académica da Preguiça e Belo Horizente passam a dividir a liderança do campeonato regional de São Nicolau, com o Belo Horizonte, depois de a “Micá” ter vencido este domingo o Ribeira Brava, por um tangencial 1-0.

Com este triunfo, no jogo referente à terceira jornada, disputado no Estádio “Dideus”, a Académica passa a somar nove pontos, os mesmos que a formação de Juncalinho (Belo Horizonte), que neste sábado, 20, ganhou o Praia Branca por 2-0.

No outro jogo deste domingo, as equipas da Ultramarina e Atlético não foram além de um empate sem golos.

Entretanto, a equipa da Ultramarina, campeã regional em título e vice de Cabo Verde, em três jornadas, soma apenas dois pontos.

Resultados dos jogos da terceira jornada:

Sábado, 20 Jan: Praia Branca 0 x F C Belo Horizonte 2; Talho 1 x Ajat SN 2.

Domingo, 21/Jan: Ultramarina 0 x Atlético 0, Académica da Preguiça 1 x Ribeira Brava 0.

Classificação:

1º – Belo Horizonte 9 pontos 2º – Académica da Preguiça 9 pontos 3º – Ajat SN 5 pontos

4º – Atlético 4 pontos 5º – Talho 3 pontos 6º – Ultramarina 2 ponto 7º – Praia Branca 1 ponto

8º – Ribeira Brava 0 ponto.

OM/FP

Inforpress/Fim

