Futebol/Santo Antão – Sul: Marítimo/Sporting abre quarta jornada do campeonato regional

Porto Novo, 19 Jan (Inforpress) – O jogo que coloca frente à frente as equipas do Marítimo e Sporting abre, esta sexta-feira, a quarta jornada do campeonato regional de futebol em Santo Antão – Sul.

Trata-se de um desafio entre o segundo e o terceiro da tabela classificativa, duas formações cujo relacionamento foi marcado, ao longo dos anos, por alguma rivalidade, pelo que o desafio está a ser aguardado com alguma expectativa.

O Marítimo, vice-líder do campeonato, tem sido a equipa sensação desta prova, liderada pela Académica, campeã em titulo, que recebe, sábado, o Sanjoanense, o último da tabela, ainda sem qualquer vitória.

A Fiorentina, que tem sido a decepção desta temporada, ocupando um modesto penúltimo lugar, recebe o Inter, o quarto da tabela, com os mesmos pontos que a equipa “viola”, mas com mais golos marcados.

A tabela classificativa é liderada pela Académica, com nove pontos, seguida pelo Marítimo, com seis pontos, e pelo Sporting, com quatros pontos já conquistados.

A Fiorentina e o Inter repartem o quarto posto, ambos com três pontos, estando em último lugar a equipa do Sanjoanense, com um ponto apenas.

