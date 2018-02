Futebol/Santo Antão – Sul: Campeonato de regresso com disputa da primeira jornada da 2ª volta

Porto Novo, 09 Fev (Inforpress) – A Académica do Porto Novo recebe hoje o Sanjoanense, em jogo a contar para a primeira jornada da segunda volta do campeonato regional de futebol em Santo Antão – Sul.

Este jogo, que marca o regresso do campeonato ao Estádio Municipal do Porto Novo, depois de um interregno para taça Porto Novo, coloca frente a frente o líder da prova, a Académica, com 15 pontos, e o “lanterna vermelha”, Sanjoanense, com um ponto conquistado nos cinco jogos já disputados.

No sábado, o Sporting, o segundo da tabela, com dez pontos, recebe o Marítimo, que reparte a terceira posição com as equipas do Inter e Fiorentina, todas com seis pontos.

Ainda no sábado, para fechar a jornada, o Inter defronta a Fiorentina.

Esta jornada do campeonato vai ser ainda marcada pela observação de um minuto de silêncio em honra ao presidente do Marítimo, António Maurício Duarte, falecido semana passada, em Portugal, vitima de doença prolongada.

