Futebol/Santo Antão – Sul: Académica lidera campeonato depois da goleada (4-0) ao Sporting

Porto Novo, 07 Jan (Inforpress) – A Académica do Porto Novo lidera, isolada, com seis pontos, o campeonato regional de futebol em Santo Antão – Sul, depois da goleada (4-0), imposta, este sábado, ao Sporting, no fecho da segunda jornada da competição.

Os golos com que a Académica derrotou o Sporting foram marcados por Davy, Oceano Gogol e Twi

Ainda no sábado, a Fiorentina ganhou, com dificuldade, ao Marítimo, por 3-2, tendo recuperado de uma desvantagem de 0-2, ao intervalo.

Para a Fiorentina, marcaram Melon (bisou) e Eyni, sendo para a equipa maritimista apontaram Sky e Kergim

Na sexta-feira, na abertura desta ronda, Inter tinha goleado o Sanjoanense, por 4-1.

Os tentos do Inter saíram dos pés do Ady, Lulitche (bisou) e do Wi.

O golo solitário dos “azuis” da Ribeira das Patas foi marcado por Tona.

A Académica é líder, com seis pontos.

A Fiorentina, o Inter, o Sporting e o Marítimo repartem o segundo lugar, com três pontos cada, estando o Sanjoanense no último lugar, sem qualquer ponto.

Na próxima jornada, a terceira, jogam Académica/Fiorentina, Sanjoanense/Sporting e Inter/Marítimo.

JM/JMV

Inforpress/fim

Gostar disto: Gosto Carregando...