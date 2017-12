Futebol/Santo Antão-Sul: Académica inicia defesa do titulo com goleada (4-1) ao Inter

Porto Novo, 23 Dez (Inforpress) – A Académica do Porto Novo, campeã em título em Santo Antão – Sul, goleou hoje o Inter por 4-1 no fecho da jornada inaugural do campeonato de futebol nesta região desportiva.

No outro jogo disputado hoje, o Marítimo venceu o Sanjoanense por 3-0.

Na abertura da primeira jornada do campeonato, sexta-feira, o Sporting derrotara a Fiorentina por 2-1.

Académica, Marítimo e o Sporting repartem a liderança da competição, todos com os três pontos cada.

Os jogos do campeonato regressam na primeira semana de Janeiro, com a disputa da segunda jornada, que colocará frente à frente as equipas do Inter – Sanjoanense, Marítimo – Fiorentina e Sporting – Académica.

JM/AA

Inforpress/fim

